Trump destaca cooperación en seguridad y migración tras reunión con Asfura

Palm Beach, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión privada con el presidente de Honduras, Nasry Asfura en la que destacó la cooperación en materia de seguridad, migración, comercio e inversión entre ambos países. La reunión se llevó a cabo en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
A través de un mensaje difundido a través de la red social Truth Social, Trump calificó el encuentro como “muy importante” y expresó su respaldo político al mandatario hondureño, a quien felicitó por su triunfo electoral.
En su post, el mandatario estadounidense subrayó que ambos comparten valores comunes bajo el enfoque de “América Primero” y mantienen una colaboración estrecha en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular.
Trump señaló que durante el diálogo abordaron temas relacionados con la deportación de inmigrantes en condición irregular y pandilleros desde Estados Unidos, así como asuntos vinculados a la inversión y el comercio bilateral.
Asimismo, resaltó el interés del presidente Asfura en el bienestar del pueblo hondureño, particularmente en áreas como salud, educación y desarrollo económico.
La reunión se realizó de manera privada y tuvo una duración aproximada de una hora. El presidente Asfura estuvo acompañado por la canciller de la República, Mireya Agüero, como parte de la delegación oficial que viajó a Estados Unidos para este acercamiento bilateral.
Medios de comunicación que dieron cobertura al encuentro fueron informados de que este domingo, a las 8:00 de la mañana, el mandatario hondureño ofrecerá declaraciones completas para detallar los temas tratados, el tono de la conversación y los posibles resultados del diálogo sostenido con Trump.
El encuentro entre ambos líderes ha generado expectativa tanto en Honduras como en Estados Unidos, debido a la relevancia de los asuntos abordados, entre ellos migración, cooperación bilateral, comercio y seguridad, cuyos alcances oficiales se conocerán tras el pronunciamiento anunciado por el presidente Asfura.