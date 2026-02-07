Trump destaca cooperación en seguridad y migración tras reunión con Asfura

Palm Beach, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una reunión privada con el presidente de Honduras, Nasry Asfura en la que destacó la cooperación en materia de seguridad, migración, comercio e inversión entre ambos países. La reunión se llevó a cabo en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. A través de un mensaje difundido a través de la red social Truth Social, Trump calificó el encuentro como “muy importante” y expresó su respaldo político al mandatario hondureño, a quien felicitó por su triunfo electoral.

En su post, el mandatario estadounidense subrayó que ambos comparten valores comunes bajo el enfoque de “América Primero” y mantienen una colaboración estrecha en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado y la migración irregular. Trump señaló que durante el diálogo abordaron temas relacionados con la deportación de inmigrantes en condición irregular y pandilleros desde Estados Unidos, así como asuntos vinculados a la inversión y el comercio bilateral. Asimismo, resaltó el interés del presidente Asfura en el bienestar del pueblo hondureño, particularmente en áreas como salud, educación y desarrollo económico.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE