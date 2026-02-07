Presidente Asfura esperará mensaje de Trump para hablar de reunión en Mar-a-Lago

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó la noche de este sábado que los detalles de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, serán dados a conocer hasta mañana domingo a las 8:00 de la mañana, luego de que el mandatario estadounidense publique primero su reacción en la red social Truth Social.
Asfura salió brevemente del hotel donde se hospeda en Miami para explicar a los medios de comunicación que, por respeto a Trump, decidió no adelantar información sobre los temas abordados ni los posibles acuerdos alcanzados durante el encuentro realizado en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
La reunión fue privada y se extendió por aproximadamente una hora, en la que estuvo acompañado por la canciller de la República, Mireya Agüero, como parte de la delegación oficial que viajó a Estados Unidos para este acercamiento bilateral.
Según lo explicado por el mandatario, la decisión de esperar responde a que Trump acostumbra fijar su postura inicial a través de Truth Social, por lo que consideró prudente no adelantarse a ese pronunciamiento y mantener el protocolo acordado entre ambas partes.
Medios de comunicación que han dado cobertura al encuentro fueron informados de que mañana a las 8:00 a. m. Asfura ofrecerá declaraciones completas, en las que se conocerán los temas tratados, el tono de la conversación y los posibles resultados de la reunión sostenida en la residencia del presidente estadounidense.
El encuentro entre Trump y Asfura ha generado alta expectativa tanto en Honduras como en Estados Unidos, debido a la relevancia de los temas que se presumen estuvieron sobre la mesa, entre ellos migración, cooperación bilateral, comercio y seguridad, cuyos alcances oficiales se conocerán tras el anuncio prometido por el mandatario hondureño.