Presidente Asfura esperará mensaje de Trump para hablar de reunión en Mar-a-Lago

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó la noche de este sábado que los detalles de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, serán dados a conocer hasta mañana domingo a las 8:00 de la mañana, luego de que el mandatario estadounidense publique primero su reacción en la red social Truth Social. Asfura salió brevemente del hotel donde se hospeda en Miami para explicar a los medios de comunicación que, por respeto a Trump, decidió no adelantar información sobre los temas abordados ni los posibles acuerdos alcanzados durante el encuentro realizado en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

La reunión fue privada y se extendió por aproximadamente una hora, en la que estuvo acompañado por la canciller de la República, Mireya Agüero, como parte de la delegación oficial que viajó a Estados Unidos para este acercamiento bilateral. Según lo explicado por el mandatario, la decisión de esperar responde a que Trump acostumbra fijar su postura inicial a través de Truth Social, por lo que consideró prudente no adelantarse a ese pronunciamiento y mantener el protocolo acordado entre ambas partes.