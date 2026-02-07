Presidente Nasry Asfura se pronuncia antes de reunirse con Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Instantes antes de reunirse en la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-A-Lago, Florida, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, compartió un breve, pero significativo mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, sobre la reunión que ha generado amplias expectativas tanto en el ámbito político como diplomático.

“Hoy es un buen día para Honduras. En el nombre de Dios y con Él. Hoy va a salir todo bien”, escribió el mandatario hondureño, en un mensaje de optimismo, difundido justo cuando se disponía a sostener el encuentro con Trump.

Las palabras de Asfura no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde analistas y ciudadanos interpretaron el mensaje como una señal de confianza frente a una cita considerada estratégica para Honduras, especialmente por el momento político y económico que atraviesa la región.