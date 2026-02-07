Presidente Nasry Asfura se pronuncia antes de reunirse con Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Instantes antes de reunirse en la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-A-Lago, Florida, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, compartió un breve, pero significativo mensaje a través de su cuenta oficial en la red social X, sobre la reunión que ha generado amplias expectativas tanto en el ámbito político como diplomático.
“Hoy es un buen día para Honduras. En el nombre de Dios y con Él. Hoy va a salir todo bien”, escribió el mandatario hondureño, en un mensaje de optimismo, difundido justo cuando se disponía a sostener el encuentro con Trump.
Las palabras de Asfura no pasaron desapercibidas y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde analistas y ciudadanos interpretaron el mensaje como una señal de confianza frente a una cita considerada estratégica para Honduras, especialmente por el momento político y económico que atraviesa la región.
La reunión se desarrolla en Mar-A-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida, donde ambos mandatarios ya se encuentran para abordar una agenda que incluye temas de alto interés bilateral.
Entre los temas torales que se espera sean discutidos figuran la migración y sus causas estructurales, el fortalecimiento de la cooperación económica, la atracción de inversión extranjera y el combate al crimen organizado.
Honduras busca posicionarse como un aliado clave en la región y abrir nuevos canales de diálogo con sectores influyentes de la política estadounidense.
Asimismo, existe expectativa en torno a posibles acercamientos en materia comercial y de apoyo al desarrollo, así como al respaldo político que Honduras podría obtener en escenarios internacionales, especialmente en un momento en que Estados Unidos redefine su estrategia hacia América Latina y el Caribe.
El encuentro entre Asfura y Trump ha despertado atención tanto a nivel nacional como internacional, no solo por el simbolismo del diálogo, sino por las posibles repercusiones que podría tener en la relación bilateral.
Con ambos mandatarios ya en el lugar del encuentro, las expectativas están puestas en los resultados que puedan derivarse de esta reunión, mientras Honduras observa con atención un diálogo que podría marcar un nuevo capítulo en su relación con uno de sus socios históricos más importantes.