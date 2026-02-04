Asfura llevará agenda comercial, migratoria y de inversión a reunión con Trump

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará este fin de semana a Estados Unidos para sostener una reunión de alto nivel con el presidente estadounidense Donald Trump, en un encuentro que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países.
Así lo confirmó este miércoles el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, durante una conferencia de prensa en la que detalló los alcances, objetivos y antecedentes de la visita presidencial, la cual se desarrollará en Mar-a-Lago, Florida, y a la que también asistirá la canciller Mireya Agüero.
La visita forma parte de una agenda diplomática activa impulsada por el mandatario hondureño desde el inicio de su gobierno, con el propósito de reposicionar a Honduras en el escenario internacional, fortalecer alianzas estratégicas y defender los intereses nacionales desde una visión pragmática y orientada a resultados.
“En ese mismo marco de orden institucional, claridad en la conducción de Estado y proyección internacional, el presidente Nasry Juan Asfura Zablah ha iniciado una agenda diplomática de alto nivel orientada a reposicionar a Honduras en el escenario global, fortalecer las alianzas estratégicas y defender los intereses nacionales desde una visión pragmática firme y orientada a resultados”, expresó Argueta.
El funcionario explicó que esta agenda ha generado expectativa en los últimos días, particularmente por el fortalecimiento de los vínculos históricos y estratégicos con Estados Unidos, país con el que Honduras mantiene una relación clave en temas de comercio, migración, seguridad e inversión.
Argueta recordó que esta visita es la continuación de reuniones previas sostenidas en Washington a inicios de enero, antes de la toma de posesión presidencial, cuando autoridades hondureñas sostuvieron encuentros con miembros del gabinete estadounidense.
Según el secretario, el encuentro con Trump busca consolidar un nuevo capítulo en la relación bilateral, restableciendo a Honduras como un socio estratégico para Estados Unidos en temas sensibles para la región.
“Este encuentro con el presidente Trump consolida un nuevo capítulo en la relación bilateral, restableciendo a Honduras como el socio referente de los Estados Unidos en seguridad hemisférica, lucha contra el narcotráfico, migración e inversión”, afirmó.
Agenda
En el plano comercial, Argueta señaló que el mandatario hondureño reafirmará su compromiso con la facilitación del comercio bilateral y la búsqueda de condiciones equitativas para los productos hondureños en el mercado estadounidense.
“En materia comercial, el presidente Asfura va a reafirmar su compromiso con facilitar el comercio bilateral y lo que busca es sencillo, un trato equitativo con nuestros pares regionales para competir en igualdad de condiciones”, explicó.
Asimismo, indicó que Honduras se proyecta como un destino atractivo para empresas estadounidenses interesadas en fortalecer sus cadenas de suministro en la región.
En cuanto al tema migratorio, Argueta subrayó que el presidente transmitirá un mensaje claro en defensa de los derechos de la diáspora hondureña en Estados Unidos.
“En materia migratoria, el presidente transmitirá con claridad la importancia que tiene para Honduras un trato justo, humano y digno para la diáspora hondureña, reconociendo su aporte al país y defendiendo sus derechos en cualquier circunstancia”, manifestó.
Se remarcó que el enfoque del gobierno también está orientado a crear oportunidades dentro del país, para que la migración no sea una opción forzada por la falta de empleo o desarrollo.
“Asimismo, reafirmará su visión y voluntad del gobierno orientada a crear oportunidades reales dentro del territorio nacional mediante la generación de empleo, el impulso a la inversión y el fortalecimiento de la economía local con la firme convicción de que ningún hondureño debe haberse obligado a migrar por falta de oportunidades. Este es apenas el inicio”, indicó.
Argueta aclaró que el encuentro en Mar-a-Lago no constituye una visita de Estado, sino una invitación directa del mandatario estadounidense al presidente hondureño.
“El presidente Asfura va a demostrar que Honduras es un aliado serio, comprometido y que estamos listos para trabajar hombro a hombro con Estados Unidos, donde tenemos una visión común de prosperidad para nuestros pueblos. Esta no es una visita de Estado. Esta es una invitación personal que el presidente Trump le ha hecho a nuestro presidente Asfura”, puntualizó.
El funcionario reiteró que la política exterior del actual gobierno está concebida como una herramienta práctica para generar resultados concretos para la población.
“Este gobierno concibe la política exterior no como un ejercicio retórico ni protocolario, sino como una herramienta concreta al servicio del desarrollo del país. Nuestra diplomacia estará orientada a atraer inversión, generar empleo, proteger a nuestros compatriotas en el exterior y posicionar a Honduras como un socio confiable, predecible y respetuoso del derecho internacional”, sostuvo.