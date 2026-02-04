Asfura llevará agenda comercial, migratoria y de inversión a reunión con Trump

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viajará este fin de semana a Estados Unidos para sostener una reunión de alto nivel con el presidente estadounidense Donald Trump, en un encuentro que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos países. Así lo confirmó este miércoles el secretario de Comunicaciones y Estrategia, José Argueta, durante una conferencia de prensa en la que detalló los alcances, objetivos y antecedentes de la visita presidencial, la cual se desarrollará en Mar-a-Lago, Florida, y a la que también asistirá la canciller Mireya Agüero. La visita forma parte de una agenda diplomática activa impulsada por el mandatario hondureño desde el inicio de su gobierno, con el propósito de reposicionar a Honduras en el escenario internacional, fortalecer alianzas estratégicas y defender los intereses nacionales desde una visión pragmática y orientada a resultados.

"En ese mismo marco de orden institucional, claridad en la conducción de Estado y proyección internacional, el presidente Nasry Juan Asfura Zablah ha iniciado una agenda diplomática de alto nivel orientada a reposicionar a Honduras en el escenario global, fortalecer las alianzas estratégicas y defender los intereses nacionales desde una visión pragmática firme y orientada a resultados", expresó Argueta. El funcionario explicó que esta agenda ha generado expectativa en los últimos días, particularmente por el fortalecimiento de los vínculos históricos y estratégicos con Estados Unidos, país con el que Honduras mantiene una relación clave en temas de comercio, migración, seguridad e inversión. Argueta recordó que esta visita es la continuación de reuniones previas sostenidas en Washington a inicios de enero, antes de la toma de posesión presidencial, cuando autoridades hondureñas sostuvieron encuentros con miembros del gabinete estadounidense. Según el secretario, el encuentro con Trump busca consolidar un nuevo capítulo en la relación bilateral, restableciendo a Honduras como un socio estratégico para Estados Unidos en temas sensibles para la región. "Este encuentro con el presidente Trump consolida un nuevo capítulo en la relación bilateral, restableciendo a Honduras como el socio referente de los Estados Unidos en seguridad hemisférica, lucha contra el narcotráfico, migración e inversión", afirmó.

