Motagua lo pierde: El castigo que recibirá Clever Portillo por pelea en clásico ante Real España

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 3 del torneo Clausura 2025-26 dejo varias expulsiones, pero la que más se llevó los reflectores fue la del lateral por izquierda del Motagua, Jhen Clever Portillo, quien salió expulsado en el clásico ante Real España. El futbolista de 23 años vio la roja directa al minuto 87 de juego tras mostrar una actitud antideportiva golpeando a varios rivales en una trifulca que se armó en el duelo entre Águilas y Aurinegros. El arbitro Saíd Martínez no lo perdonó.

Al final del encuentro el ex jugador del Vida cayó en razón y en sus redes sociales expresó que, "Le pido disculpas a la gente por mi expulsión. Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los de mi equipo. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no vuelva a pasar". Por otra parte, EL HERALDO conoció que la Comisión Nacional de Disciplina se amparará al reglamento, específicamente en el código 48 apartado c y d del código disciplinario de la FFH. "Por dos (2) partidos por conducta antideportiva contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido (sin perjuicio de las disposiciones en este Código)". Además, "Por dos (2) partidos en caso de vías de hecho (codazos, puñetazos, patadas, etc.) contra un jugador u otra persona que no sea un oficial de partido".

A esto se le agregará una multa económica que está fijada dependiendo la infracción cometida.

