Cuatro policías muertos y tres heridos deja fatal accidente en Lempira

Lempira, Honduras.- Cuatro miembros de la Policía Nacional perdieron la vida y tres resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en la carretera CA-11 al impactar la patrulla en la que se transportaban con un bus que cubre la ruta entre la ciudad de Gracias y el municipio de Lepaera. Entre los uniformados fallecidos se encuentran dos mujeres, una de ellas que murió en el lugar y otra al ser ingresada a la sala de emergencias del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira, y dos hombres.

Informes preliminares establecen que los agentes fallecidos y heridos estaban asignados en los municipios de San Rafael y La Unión y al momento del percance, a inmediaciones de la comunidad de Río Grande, se dirigían hacia la ciudad de Gracias. Hasta el momento se desconoce la identidad de los policías que perdieron la vida, al igual que la de los que resultaron heridos, quienes se encuentran recibiendo asistencia médica en el centro asistencial. El conductor del bus fue detenido para efectos de investigación por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes se desplazaron al sector para iniciar las averiguaciones relacionadas con el fatal accidente vial.