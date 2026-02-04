Cuatro policías muertos y tres heridos deja fatal accidente en Lempira

Lempira, Honduras.- Cuatro miembros de la Policía Nacional perdieron la vida y tres resultaron heridos en un accidente de tránsito que se registró en la carretera CA-11 al impactar la patrulla en la que se transportaban con un bus que cubre la ruta entre la ciudad de Gracias y el municipio de Lepaera.
Entre los uniformados fallecidos se encuentran dos mujeres, una de ellas que murió en el lugar y otra al ser ingresada a la sala de emergencias del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira, y dos hombres.
Informes preliminares establecen que los agentes fallecidos y heridos estaban asignados en los municipios de San Rafael y La Unión y al momento del percance, a inmediaciones de la comunidad de Río Grande, se dirigían hacia la ciudad de Gracias.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los policías que perdieron la vida, al igual que la de los que resultaron heridos, quienes se encuentran recibiendo asistencia médica en el centro asistencial.
El conductor del bus fue detenido para efectos de investigación por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes se desplazaron al sector para iniciar las averiguaciones relacionadas con el fatal accidente vial.
La patrulla policial con registro PN-1154 tras el fuerte impacto se salió de la carretera y quedó con las llantas hacia arriba.
Mientras que los cuerpos de los funcionarios policiales, que perdieron la vida casi al instante debido al fuerte impacto, quedaron dispersos: uno cerca del bus y dos a cierta distancia de la patrulla en la que se transportaban.
Personal del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar de la tragedia para atender la emergencia y trasladar a los heridos a centros asistenciales.
Mientras tanto, las demás autoridades llegaron para reconocer y levantar los cuerpos de los miembros de la Policía Nacional que perdieron la vida en el lugar y en el hospital de Gracias, Lempira. Se dio a conocer que las personas que se transportaban en el bus resultaron ilesas.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los nombres de los agentes fallecidos y heridos, así como las causas que provocaron el accidente en la carretera CA-11, en el occidente del país.