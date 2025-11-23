Así quedó la patrulla de las FF AA tras accidente mientras custodiaba maletas electorales

Una patrulla de las FF AA que custodiaba maletas electorales quedó destruida en un accidente en Lempira; no se reportaron fallecidos, informaron autoridades del CNE

    Patrulla de las FF AA que custodiaba maletas electorales sufrió un accidente en la CA -11.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 10:43

Lempira, Honduras.- Completamente destruida quedó una patrulla de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA) tras estrellarse contra un poste de concreto mientras custodiaba las maletas electorales.

El accidente ocurrió en la carretera CA-11, que conduce de Gracias, Lempira, hacia Santa Rosa de Copán.

Desde el pasado jueves 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas se encuentran custodiando las maletas electorales que salen desde el centro logístico electoral en Tegucigalpa hacia los diferentes departamentos del país.

Sobre la causa del accidente, preliminarmente se reporta que el conductor, asignado al 17° Batallón de Infantería de Lempira, habría sido afectado por sueño y cansancio, lo que supuestamente provocó el incidente.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó esta mañana en su cuenta de X que las maletas electorales llegaron a Lempira a las 2:00 a.m.

Asimismo, confirmó que los tripulantes resultaron con heridas, pero que no se reportaba ninguna muerte.

El vehículo, propiedad del Estado de Honduras, quedó completamente destruido en la parte delantera, según las imágenes que circulan en redes sociales. Se desconoce la hora exacta del accidente.

Aún continúan saliendo maletas electorales hacia varias zonas del país, a solo seis días de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.

