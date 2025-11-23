Así quedó la patrulla de las FF AA tras accidente mientras custodiaba maletas electorales

Lempira, Honduras.- Completamente destruida quedó una patrulla de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA) tras estrellarse contra un poste de concreto mientras custodiaba las maletas electorales.

El accidente ocurrió en la carretera CA-11, que conduce de Gracias, Lempira, hacia Santa Rosa de Copán.

Desde el pasado jueves 20 de noviembre, las Fuerzas Armadas se encuentran custodiando las maletas electorales que salen desde el centro logístico electoral en Tegucigalpa hacia los diferentes departamentos del país.

Sobre la causa del accidente, preliminarmente se reporta que el conductor, asignado al 17° Batallón de Infantería de Lempira, habría sido afectado por sueño y cansancio, lo que supuestamente provocó el incidente.