Oposición pide a las FF AA respetar improbación al estado de excepción aprobado en sesión extraordinaria

Durante su intervención, la congresista Maribel Espinoza advirtió que cuando los gobernantes no respetan la ley “se genera un círculo vicioso” que desemboca en inestabilidad, debilitamiento del Estado de derecho y en la pérdida de rumbo para el país. Señaló que, en su criterio, el partido Libertad y Refundación (Libre) ha violentado la Constitución de manera reiterada.

En la reunión, los congresistas discutieron el informe presentado por una comisión especial legislativa, así como un análisis general sobre los alcances y efectos del estado de excepción . La sesión contó con el apoyo de las diputadas Fátima Mena, Maribel Espinoza y Merary Díaz, quienes fungieron como secretarias.

Tegucigalpa, Honduras.– El pleno de diputados del Congreso Nacional, integrado por una mayoría de 71 legisladores de oposición , resolvió este martes improbar la prórroga del estado de excepción vigente en varias zonas del país, en una decisión tomada durante la tercera sesión extraordinaria celebrada en un hotel capitalino.

Espinoza citó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que expresa preocupación por el uso prolongado del estado de excepción para combatir la inseguridad, así como otro informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se establece que esta medida debe ser “excepcional, temporal y limitada”.

Con base en esas consideraciones, la legisladora propuso improbar los estados de excepción y las suspensiones de garantías que no hayan sido sometidas ni aprobadas por el Congreso Nacional.

Además, la parlamentaria advirtió que los funcionarios públicos incluidos elementos de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Fuerzas Armadas y Policía Militar de Orden Público (PMOP) que incumplan esta resolución podrían incurrir en responsabilidad criminal.

La diputada también pidió al Poder Ejecutivo elaborar una política de seguridad ciudadana que respete los derechos humanos e incluya un enfoque de género, al tiempo que exhortó a notificar a la ONU y a la CIDH sobre la terminación del estado de excepción.

En medio del debate, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Ligia Ramos, criticó que muchos congresistas se mantengan distraídos en actividades ajenas al proceso legislativo, como partidos de fútbol o eventos de campaña.

Por su parte, la legisladora del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, respaldó la derogación total del estado de excepción, al que calificó como una “violación de los derechos fundamentales” de los hondureños. Aseguró que la Policía Nacional debe acatar de inmediato la determinación del Congreso y exhortó a la ciudadanía a denunciar ante el Ministerio Público si continúa siendo objeto de detenciones amparadas en la medida ya improbara.