Imprueban estado de excepción: “Aquí está el CN y no los que están en un partido de fútbol”

Este martes -18 de noviembre- los diputados de diferentes bancadas de oposición, participaron en una sesión extraordinaria en la que desaprobaron el estado de excepción que había sido extendido por 45 días, de cara al proceso electoral del 30 de noviembre.
Los congresistas se reunieron en las instalaciones del Hotel Holiday Inn Express, en la capital, donde antes de iniciar la sesión realizaron una oración invocando a Dios.
También entonaron el Himno Nacional, a pesar de que el acto estaba pactado para las 2: 00 de la tarde, hubo un retraso de al menos dos horas.
En total, 71 diputados asistieron a la reunión. "Aquí estamos 71 diputados, ese es el Congreso Nacional, no en los que están en los partidos de futbol y los que están haciendo campaña política, aquí estamos cumpliendo con nuestro deber", manifestó la diputada, Ligia Ramos.
La convocatoria fue respaldada por artículos 191 y 193 de la Constitución, además de varias disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que facultan a los diputados a sesionar en estas condiciones.
Los diputados opositores señalaron que su presencia y participación son una obligación constitucional, y que ninguna autoridad puede impedirles cumplir con sus deberes.
La diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, manifestó que "cuando los gobernantes no respetan la ley, se genera un círculo vicioso de injusticia y pérdida de derechos", en referencia a la situación del país.
Por consiguiente, la legisladora agregó que si el Congreso, no actúa frente a los atropellos del oficialismo, el país corre en riesgo de profundizar su crisis institucional.
Durante la sesión, uno de los temas debatidos fue el de estado de excepción y su impacto en las próximas elecciones del 30 de noviembre.
"En este momento vamos a cumplir tres años de estar en estado de exepción, donde se han suspendido garantías constitucionales a los ciudadanos, a nosotros mismos. Durante estos tres años el Conadeh y varias organizaciones de derechos humanos han recibido desde que inició hasta septiembre de este año 1,030 denuncias de violación de DD HH", argumentó Ligia Ramos.
Tras horas de discusión, los diputados llegaron a la resolución final: improbar el estado de excepción por unanimidad.
"Este Congreso en pleno, en sesión extraordinaria lo que hizo fue improbar como lo señala la Constitución para que se puedan restablecer todas las garantías que desde el ejecutivo se han suspendido y que este proceso electoral este libre de cualquier acto que pueda impedir los derechos fundamentales", informó una de las diputadas tras la conclusión de la sesión extraordinaria.
Los diputados instaron a las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del país a no desafiar la resolución del Congreso.
"Espero que no vayan a desafiar esta resolución, porque si lo hacen los vamos a perseguir legalmente, el pueblo está harto de tanto abuso del poder", manifestó la abogada Maribel Espinoza.