FF AA no prestará predios del Campo de Parada Marte al CNE para comicios

A través de una misiva la institución castrense notificó que por preparativos de una Villa Navideña no se puede autorizar el uso de las instalaciones del megaparque

    Por la instalación de una Villa Navideña, las Fuerzas Armadas se negaron a prestar los predios del Campo de Parada Marte al CNE.

     Foto: Fuerzas Armadas
  • 18 de noviembre de 2025 a las 18:44

Tegucigalpa, Honduras.- Por la instalación de una Villa Navideña, las Fuerzas Armadas se negaron a prestar los predios del Campo de Parada Marte al Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a los comicios generales.

Así lo notificó el enlace de la institución castrense con el órgano electoral, Raúl Fuentes Borjas a Ana Paola Hall, presidenta del ente colegiado.

"De manera muy atenta me dirijo a usted y en atención a su solicitud, remitida mediante el oficio CNE-P-387-2025, de fecha 17 de noviembre del presente año, requiriendo los predios del Campo Parada Marte para el estacionamiento de los vehículos propiedad del Estado, puesto que, hago de su digno conocimiento que lamentablemente, no es posible autorizar el préstamo de dichas instalaciones en las fechas solicitadas", subraya la misiva remitida.

Añade que "la razón obedece a que anualmente, en dichas instalaciones, se lleva a cabo "La Villa Navideña de las Fuerzas Armadas", un evento tradicional de carácter social y recreativo para toda la población hondureña, cuyas actividades requieren del uso pleno y permanente del predio para quienes lo visiten en ese período".

El oficial de las FF AA también justificó que en las instalaciones de este megaparque se realizan preparativos de construcciones temporales e iluminación para ese evento.

Aunque faltan 36 días para la Navidad, las Fuerza Armadas dejan entrever con esta decisión una forma de obstaculizar en lugar de facilitar la logística para la justa democrática del 30 de noviembre próximo.

Desde el 2017 que se abrió al público el Campo de Parada Marte no se había desautorizado su uso en tiempos electorales, particularmente del área de estacionamiento, donde han permanecido los vehículos del Estado que estarán a disposición del CNE a partir del 27 de noviembre.

