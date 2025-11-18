FF AA no prestará predios del Campo de Parada Marte al CNE para comicios

Tegucigalpa, Honduras.- Por la instalación de una Villa Navideña, las Fuerzas Armadas se negaron a prestar los predios del Campo de Parada Marte al Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a los comicios generales.

Así lo notificó el enlace de la institución castrense con el órgano electoral, Raúl Fuentes Borjas a Ana Paola Hall, presidenta del ente colegiado.

"De manera muy atenta me dirijo a usted y en atención a su solicitud, remitida mediante el oficio CNE-P-387-2025, de fecha 17 de noviembre del presente año, requiriendo los predios del Campo Parada Marte para el estacionamiento de los vehículos propiedad del Estado, puesto que, hago de su digno conocimiento que lamentablemente, no es posible autorizar el préstamo de dichas instalaciones en las fechas solicitadas", subraya la misiva remitida.

Añade que "la razón obedece a que anualmente, en dichas instalaciones, se lleva a cabo "La Villa Navideña de las Fuerzas Armadas", un evento tradicional de carácter social y recreativo para toda la población hondureña, cuyas actividades requieren del uso pleno y permanente del predio para quienes lo visiten en ese período".