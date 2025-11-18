Inicia sesión extraordinaria convocada por bancadas de la oposición en hotel de la capital

Tegucigalpa, Honduras- A las instalaciones del Hotel Holiday Inn Express, en Tegucigalpa, diputados de distintas bancadas de oposición llegaron este martes -18 de noviembre- a la sesión extraordinaria para abordar una agenda de un informe de la Comisión Especial y el análisis del estado de excepción, de cara a las elecciones generales. Con la presencia de al menos 70 diputados, la sesión inició con el protocolo de apertura (invocación a Dios, entonación del Himno Nacional), seguido de la lectura del informe, casi dos horas después de la hora convocada, pues estaba prevista a las 2 de la tarde. La agenda incluye la verificación de quorum, la elección de quién presidirá la sesión en ausencia de miembros de la junta directiva, un informe de la Comisión Especial de Sesión Extraordinaria nombrada el 4 de noviembre, así como la discusión sobre el estado de excepción vigente.

De acuerdo con la convocatoria, los legisladores apelan a los artículos 191 y 193 de la Constitución de la República y a varias disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para llamar directamente a los diputados del Congreso a sesionar. Los diputados de oposición aseguran que la responsabilidad constitucional los obliga a asistir y votar en las sesiones a las que sean convocados y advierten que ninguna autoridad del Estado ni particulares pueden impedir su realización, según cita el artículo 193 de la Constitución.

"Cuando los gobernantes no respetan la ley, se genera un círculo vicioso de injusticia, inestabilidad y pérdida de derechos, lo que en efecto no deja futuro para el país. Esto es lo que estamos afrontando, un partido de un gobierno que no respeta la ley, un partido que ultraja la Constitución de la República día a día, y si nosotros no salimos al paso a semejantes atropellos, lo único que pasaría es que nos convertimos en cómplices", manifestó la diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza.

La sesión extraordinaria busca recordar al presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, que impedir la celebración de sesiones “constituye delito contra los poderes del Estado”. "Aquí habemos 71 diputados, este es el Congreso total, no los que están en los partidos de fútbol, los que están haciendo campañas políticas. Aquí estamos cumpliendo con nuestro deber. Vamos a cumplir tres años en estado de excepción, donde se han suspendido garantías constitucionales a nuestros ciudadanos", señaló la diputada Ligia Ramos.