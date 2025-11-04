En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición

Dispuestos a iniciar con las sesiones extraordinarias, los parlamentarios de oposición se trasladaron hasta la Iglesia Vida Abundante, ubicada en la colonia Las Colinas, donde realizaron la reunión.
Los diputados estaban citados para este martes 4 de noviembre, pero al llegar al hemiciclo legislativo se encontraron con los portones cerrados y resguardados por un fuerte contingente policial.
Congresistas del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras se congregaron en lo que hoy se convirtió en una nueva sede legislativa improvisada.
Alrededor de las 5:30 de la tarde, la reunión dio inicio. Los dirigentes Fátima Mena, Maribel Espinoza y otros diputados improvisaron con una mesa en el recinto religioso y comenzaron con la agenda del día.
El resto de los congresistas se ubicó en la parte del púlpito. Entre los presentes se encontraban Tomás Zambrano, María Antonieta Mejía y Jorge Zelaya, representantes de la bancada nacionalista.
Carlos Umaña, Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa también participaron en la sesión. En total, más de 70 diputados estuvieron presentes.
Cabe destacar que el edificio del Congreso Nacional permanecía rodeado por agentes de seguridad y decenas de manifestantes afectados del caso Koriun, quienes exigían justicia y la devolución de su dinero.
"Queremos dejar constancia de que en la sesión extraordinaria se apersonaron los convocantes. En comunicación con los jefes de bancada, se informó que en el Congreso Nacional no habían condiciones para la celebración de esta sesión", expresó Fátima Mena al inicio de la reunión.
"Desde tempranas horas se había cerrado y obstaculizado el paso hacia los bajos del Congreso Nacional por miembros de la seguridad del Congreso y de la Secretaría de Seguridad, violentando no solamente los derechos de los diputados para acudir a nuestro lugar de trabajo, sino también de las personas que se habían movilizado desde diferentes partes del país para ser escuchadas y atendidas", recriminó Mena.
Aunque no se les permitió llevar a cabo la sesión en el hemiciclo, los diputados desarrollaron la agenda en la iglesia de Las Colinas.
Cabe recordar que la Constitución de la República permite que un número determinado de diputados (al menos cinco) convoque a una sesión extraordinaria en cualquier lugar del territorio nacional cuando existan impedimentos para sesionar en el Congreso.
La opsición decidió extender el período de sesiones para evitar que se instalara una Comisión Permanente, no obstante, el pasado 31 de octubre fue impuesta por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.