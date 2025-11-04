  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición

Pese a que el Congreso Nacional fue bloqueado por agentes de la Policía Nacional, impidiéndoles el acceso, los diputados de la oposición decidieron sesionar en una iglesia

  • 04 de noviembre de 2025 a las 17:23
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
1 de 12

Dispuestos a iniciar con las sesiones extraordinarias, los parlamentarios de oposición se trasladaron hasta la Iglesia Vida Abundante, ubicada en la colonia Las Colinas, donde realizaron la reunión.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
2 de 12

Los diputados estaban citados para este martes 4 de noviembre, pero al llegar al hemiciclo legislativo se encontraron con los portones cerrados y resguardados por un fuerte contingente policial.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
3 de 12

Congresistas del Partido Nacional, Liberal y Salvador de Honduras se congregaron en lo que hoy se convirtió en una nueva sede legislativa improvisada.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
4 de 12

Alrededor de las 5:30 de la tarde, la reunión dio inicio. Los dirigentes Fátima Mena, Maribel Espinoza y otros diputados improvisaron con una mesa en el recinto religioso y comenzaron con la agenda del día.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
5 de 12

El resto de los congresistas se ubicó en la parte del púlpito. Entre los presentes se encontraban Tomás Zambrano, María Antonieta Mejía y Jorge Zelaya, representantes de la bancada nacionalista.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
6 de 12

Carlos Umaña, Iroshka Elvir y Suyapa Figueroa también participaron en la sesión. En total, más de 70 diputados estuvieron presentes.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
7 de 12

Cabe destacar que el edificio del Congreso Nacional permanecía rodeado por agentes de seguridad y decenas de manifestantes afectados del caso Koriun, quienes exigían justicia y la devolución de su dinero.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
8 de 12

"Queremos dejar constancia de que en la sesión extraordinaria se apersonaron los convocantes. En comunicación con los jefes de bancada, se informó que en el Congreso Nacional no habían condiciones para la celebración de esta sesión", expresó Fátima Mena al inicio de la reunión.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
9 de 12

"Desde tempranas horas se había cerrado y obstaculizado el paso hacia los bajos del Congreso Nacional por miembros de la seguridad del Congreso y de la Secretaría de Seguridad, violentando no solamente los derechos de los diputados para acudir a nuestro lugar de trabajo, sino también de las personas que se habían movilizado desde diferentes partes del país para ser escuchadas y atendidas", recriminó Mena.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
10 de 12

Aunque no se les permitió llevar a cabo la sesión en el hemiciclo, los diputados desarrollaron la agenda en la iglesia de Las Colinas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
11 de 12

Cabe recordar que la Constitución de la República permite que un número determinado de diputados (al menos cinco) convoque a una sesión extraordinaria en cualquier lugar del territorio nacional cuando existan impedimentos para sesionar en el Congreso.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición
12 de 12

La opsición decidió extender el período de sesiones para evitar que se instalara una Comisión Permanente, no obstante, el pasado 31 de octubre fue impuesta por Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cargar más fotos