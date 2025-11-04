En una iglesia y con más de 70 diputados: así se desarrolla sesión extraordinaria de la oposición

"Desde tempranas horas se había cerrado y obstaculizado el paso hacia los bajos del Congreso Nacional por miembros de la seguridad del Congreso y de la Secretaría de Seguridad, violentando no solamente los derechos de los diputados para acudir a nuestro lugar de trabajo, sino también de las personas que se habían movilizado desde diferentes partes del país para ser escuchadas y atendidas", recriminó Mena.