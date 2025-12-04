¿Cuándo y a qué hora se conocerán los resultados oficiales de las elecciones generales?

Tegucigalpa, Honduras.- El domingo 30 de noviembre los hondureños acudieron a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades de entre cinco partidos que participaron en las elecciones generales 2025. La jornada clave ha estado marcada por la expectativa ciudadana y el escrutinio público, ante una reñida contienda que coloca a los candidatos Nasry Asfura y Salvador Nasralla como los últimos contrincantes.

De acuerdo con la Ley Electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está obligado a divulgar los resultados preliminares dentro de un plazo máximo de tres horas después del cierre de las urnas. El horario oficial para que los hondureños ejerzan el sufragio está establecido desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El artículo 279 de la normativa electoral señala que la divulgación de estos resultados debe realizarse en una sesión pública del Pleno de Consejeros. Además, la información debe actualizarse de manera periódica conforme avance el escrutinio en las Juntas Receptoras de Votos (JRV), garantizando transparencia durante todo el proceso.

La Ley también establece que, en el caso del nivel presidencial, el CNE debe informar de manera clara el porcentaje de actas y votos divulgados, así como el porcentaje pendiente por departamento, tanto de forma numérica como gráfica en su sitio web.

Estos pasos, aunque con algunos contratiempos como la caída de la página web habilitada por el CNE, se han ido cumpliendo, pero muchos hondureños se preguntan, cuándo se sabrá oficialmente quién ganó las elecciones en Honduras.