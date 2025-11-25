Denuncias de fraude, amenazas e injerencia militar: Así avanza proceso electoral en Honduras

A cinco días y pocas horas del gran día, Honduras está a punto de vivir un proceso electoral, cuya víspera ha estado acompañada por más dudas que certezas. Desde denuncias de fraude hasta amenazas y señalamientos de injerencia militar.
El proceso electoral ha sido cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales, así como por la injerencia de las Fuerzas Armadas.
Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), varios países de América y Europa y organizaciones defensoras de derechos humanos han reclamado a las autoridades hondureñas que garanticen que el Consejo Nacional Electoral opere de manera independiente y efectiva, además de unas elecciones libres y transparentes.
Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más cuestionadas en el actual proceso electoral, por amenazas y señalamientos contra la prensa por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, así como por la injerencia de los militares en asuntos que competen únicamente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En estos comicios, los hondureños escogerán, entre cuatro candidatos, al sucesor de la actual presidenta Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009. Rixi Moncada, candidata de Libre, Salvador Nasralla; del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Las críticas y dudas contra las Fuerzas Armadas vienen desde las elecciones primarias e internas de marzo, cuando no cumplieron fielmente con el traslado, vigilancia y resguardo del material electoral, lo que por ley les corresponde.
A los cuestionamientos del papel que jugaron en las primarias, se suman amenazas del jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución castrense, Roosevelt Hernández, de encarcelar a periodistas y declaraciones en contra de propietarios y medios de comunicación, además de la injerencia en el CNE al solicitar que el día de las elecciones le entreguen una copia de las actas de la fórmula presidencial.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, calificó en la red social X de "injerencia" la petición del alto jefe militar. Hall también reaccionó a declaraciones de la candidata del oficialismo, Rixi Moncada, quien afirmó que el día de las elecciones, hacia el mediodía, se estaría declarando ganadora.
"La única voz autorizada es el CNE, no caigamos en esas trampas de declaraciones tempranas de ningún candidato a la presidencia", advirtió la presidenta del CNE.
El papel del fiscal general, Johel Zelaya, también ha sido cuestionado, restándole confianza al Ministerio Público. El funcionario ha sido señalado por mostrarse cercano a la línea del oficialismo. Por ejemplo, se le cuestionó que, tras difundirse audios atribuidos a la consejera Cossette López, haya asegurado que se trataba de ella sin antes realizar peritajes.
En este contexto de desconfianza, incertidumbre y denuncias de posible fraude, los ojos de los organismos internacionales están puestos en el proceso electoral del 30 de noviembre.
Este proceso electoral del 30 de noviembre será uno de los más observados. Desde Estados Unidos llegará una comitiva de nueve congresistas que observarán el proceso, además de observadores internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.