Denuncias de fraude, amenazas e injerencia militar: Así avanza proceso electoral en Honduras

A los cuestionamientos del papel que jugaron en las primarias, se suman amenazas del jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución castrense, Roosevelt Hernández, de encarcelar a periodistas y declaraciones en contra de propietarios y medios de comunicación, además de la injerencia en el CNE al solicitar que el día de las elecciones le entreguen una copia de las actas de la fórmula presidencial.