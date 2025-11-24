Diputados que viven sus últimos días como congresistas tras no poder reelegirse

Este domingo 30 de noviembre se realizarán las elecciones generales en Honduras y varios congresistas están viviendo sus últimas días en el Poder Legislativo. ¿Quiénes dirán adiós a su curul?
Ernesto Lezama: Actualmente es diputado del Partido Liberal por Choluteca y tras solo un período legislativo dirá adiós a su curul. En Choluteca se habló que no fue incluido en la corriente de Salvador Nasralla y eso le afectó.
Hortencia "Pichu" Zelaya también dirá adiós al curul en el Congreso, solo que en su caso optó por no reelegirse como parlamentaria en las elecciones internas.
Bartolo Fuentes no logró el respaldo en los comicios internos y, de hecho, denunció fraude dentro de su partido al mencionar que se favoreció a candidatos de otras corrientes. Es congresista por Yoro.
Beatriz Valle terminó este período uniéndose al Partido Liberal tras militar en Libertad y Refundación (Libre). No logró salir esta vez por el departamento de Francisco Morazán.
Wilmer Cruz dirá adiós en el departamento de Cortés al no ser electo entre los 20 candidatos de Libertad y Refundación (Libre).
Mauricio Rivera se pasó de Libre al Partido Liberal y en las internas buscó la reelección por Libre. Dirá adiós como congresista del departamento de Choluteca.
En Cortés está el también periodista Edgardo "Chele" Castro, quien pasó de Libre al Partido Liberal. Le separaron más de 20 mil votos del lugar 20 en Cortés y concluirá su período.
Obed López buscaba la reelección en Libre por Francisco Morazán, apoyando a Rasel Tomé en las internas. Es suplente y no seguirá más.
Rasel Tomé quedó fuera al ser candidato presidencial de Libre en las internas y perder ante Rixi Moncada. Actualmente es directivo del Congreso.
Silvia Ayala, de Libre, no pudo salir en Cortés y en enero próximo también dirá adiós a su curul en el Poder Legislativo.
Siempre en Cortés tenemos a Kathia Crivelli que no pudo ser electa entre los 20 candidatos del departamento.
Maribel Espinoza es diputada de Yoro en el Partido Liberal. En las internas fue candidata presidencial y eso la descartó para las generales.
Erasmo Portillo fue precandidato a alcalde del Distrito Central y no fue electo como el candidato del Partido Nacional en las internas. Se suma al listado de congresistas que dirán adiós en enero.