Con una alianza: así fue el cierre de campaña de Salvador Nasralla y Roberto Contreras en SPS

Salvador Nasralla y Roberto Contreras encabezaron el cierre de campaña del Partido Liberal

  • 23 de noviembre de 2025 a las 20:44
El cierre de campaña de Roberto Contreras y Salvador Nasralla se realizó en el gimnasio Municipal de San Pedro Sula. Estas fueron las imágenes del evento en el cual se confirmó una alianza política.

Fotos: Moisés Valenzuela - El Heraldo
El gimnasio fue insuficiente para albergar la gran cantidad de liberales que se dieron cita este domingo 23 de noviembre.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
Según datos que los liberales manejan, "un 80% de los sampedranos apoyan a Roberto Contreras" y por esa razón, el edil sampedrano se comprometió a "seguir apoyando a la educación técnica. Mi segundo mandato será mejor que el primero", dijo.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
Nasralla estuvo evidentemente emocionado por el respaldo que ha recibido el Partido Liberal en las diferentes concentraciones.

 Foto: Cortesía redes
Una de las invitadas al evento fue la abogada Maribel Espinoza.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
Al igual que Jorge Cálix, exprecandidato a la presidencia por el partido de los colores rojo, blanco, rojo.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
La sorpresa de la noche fue la presencia de Chano Rivera, quien desistió a su candidatura presidencial para sumar a Salvador Nasralla.

 Foto: Cortesía redes
Luego de finalizado el evento, Nasralla colocó en su cuenta de X un video en el que aseguró: “¡Vamos Honduras, vamos a ganar!”.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
Un fin de semana cargado de actividades políticas se vivió en la capital industrial con los cierres de campaña municipales que desataron euforia entre los seguidores de los candidatos.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
A diferencia de otros años, los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal y Nacional escogieron recintos cerrados y no zonas abiertas para sus concentraciones. Uno de los motivos fue el pronóstico del clima ante posibles lluvias.

 Foto: Moisés Valenzuela - El Heraldo
