Ataúdes elaborados con ingeniosos diseños de emblemas de partidos políticos

En la colonia Lomas del Norte de Comayagüela, un inusual establecimiento ha captado la atención de los pobladores. Ofrecen ataúdes con banderas de partidos hondureñosAtaúdes con diseños de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional 7PN) y Partido Liberal (PL).
Francisco Alexander Rodríguez Romero, Loreny Anahy Esquivel Girón, Bairon Josué Esquivel Girón y Rubén Antonio Suárez, son los encargados de atender a las personas en el taller Ataúdes Josué 1:9.
Francisco Rodríguez, muestra el ataúd con los motivos del Partido Nacional, que se encuentra a la venta para las personas que deseen adquirirlo y dar el último adiós a un ser querido.
Para los simpatizantes del Partido Liberal también se ha elaborado un llamativo féretro, con los colores rojo, blanco, rojo y con el escudo en la parte superior.
Para los simpatizantes de Libertad y Refundación también hay un diseño muy llamativo con el slogan: Hasta la victoria siempre y con la bandera del instituto político.
Los clientes que requieren el servicio de transporte, en Ataúdes Josué 1:9 se cuenta con la carroza fúnebre para el traslado del ataúd o para el servicio completo en caso de un sepelio.
Francisco Rodríguez expresó que Ataúdes Josué 1:9: es una empresa 100% catracha que ofrece sus servicios en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua, brindando servicios fúnebres completos.
Los ataúdes se encuentran a la venta en la sala de exhibición ubicada en la colonia Lomas del Norte atrás de la antigua gasolinera Dippsa de la colonia El Carrizal de Comayagüela.
Los empleados del ingenioso establecimiento muestran los ejemplares de los ataúdes elaborados con los colores de tres partidos políticos de Honduras.
Ataúdes Josué 1:9 es la primera empresa especializada en la personalización de ataúdes con los colores, imágenes e ideas que se quieren transmitir al gusto del cliente.
A parte de los diseños con las banderas de los partidos políticos, también se elaboran con los emblemas de los equipos Olimpia y Motagua, que son de los más solicitados en la capital.
En plena efervescencia política donde los hondureños escogerán a sus nuevas autoridades, el establecimiento capta la atanción de los pobladores. También se elaboran ataúdes para mascotas: perros, gatos, loros, entre otros. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 9596-3352 , 9761-7908 y 9829-1687.