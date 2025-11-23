  1. Inicio
Ataúdes elaborados con ingeniosos diseños de emblemas de partidos políticos

Llamativos ataúdes decorados con banderas de los partidos Nacional, Liberal y Libre se ofrecen a la venta en el taller Ataúdes Josué 1:9, en la colonia Lomas del Norte de Comayagüela. Los diseños inusuales han captado la atención de vecinos y curiosos.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 19:47
1 de 12

En la colonia Lomas del Norte de Comayagüela, un inusual establecimiento ha captado la atención de los pobladores. Ofrecen ataúdes con banderas de partidos hondureñosAtaúdes con diseños de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Partido Nacional 7PN) y Partido Liberal (PL).

 FOTOS: Estalin Irías/EL HERALDO
2 de 12

Francisco Alexander Rodríguez Romero, Loreny Anahy Esquivel Girón, Bairon Josué Esquivel Girón y Rubén Antonio Suárez, son los encargados de atender a las personas en el taller Ataúdes Josué 1:9.

 Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
3 de 12

Francisco Rodríguez, muestra el ataúd con los motivos del Partido Nacional, que se encuentra a la venta para las personas que deseen adquirirlo y dar el último adiós a un ser querido.

 Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
4 de 12

Para los simpatizantes del Partido Liberal también se ha elaborado un llamativo féretro, con los colores rojo, blanco, rojo y con el escudo en la parte superior.

 Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
5 de 12

Para los simpatizantes de Libertad y Refundación también hay un diseño muy llamativo con el slogan: Hasta la victoria siempre y con la bandera del instituto político.

Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
6 de 12

Los clientes que requieren el servicio de transporte, en Ataúdes Josué 1:9 se cuenta con la carroza fúnebre para el traslado del ataúd o para el servicio completo en caso de un sepelio.

Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
7 de 12

Francisco Rodríguez expresó que Ataúdes Josué 1:9: es una empresa 100% catracha que ofrece sus servicios en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua, brindando servicios fúnebres completos.

 Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
8 de 12

Los ataúdes se encuentran a la venta en la sala de exhibición ubicada en la colonia Lomas del Norte atrás de la antigua gasolinera Dippsa de la colonia El Carrizal de Comayagüela.

Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
9 de 12

Los empleados del ingenioso establecimiento muestran los ejemplares de los ataúdes elaborados con los colores de tres partidos políticos de Honduras.

 Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
10 de 12

Ataúdes Josué 1:9 es la primera empresa especializada en la personalización de ataúdes con los colores, imágenes e ideas que se quieren transmitir al gusto del cliente.

Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
11 de 12

A parte de los diseños con las banderas de los partidos políticos, también se elaboran con los emblemas de los equipos Olimpia y Motagua, que son de los más solicitados en la capital.

Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
12 de 12

En plena efervescencia política donde los hondureños escogerán a sus nuevas autoridades, el establecimiento capta la atanción de los pobladores. También se elaboran ataúdes para mascotas: perros, gatos, loros, entre otros. Los interesados pueden llamar a los teléfonos 9596-3352 , 9761-7908 y 9829-1687.

 Foto: Agustin Lagos/EL HERALDO
