CNE recibe dispositivos de rastreo para seguimiento de maletas electorales tras retrasos

Tegucigalpa, Honduras.- Los dispositivos de rastreo que acompañarán a las maletas electorales el próximo domingo 30 de noviembre arribaron al Centro Logístico Electoral este lunes a las 2:00 de la mañana. Las maletas electorales comenzaron a distribuirse el pasado 20 de noviembre, pero los GPS aún no estaban en poder del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que estas maletas tuvieron que enviarse sin el dispositivo.

“Con estos dispositivos podremos monitorear la ubicación de las maletas electorales en tiempo real durante todo el traslado, garantizando mayor control y seguridad en el proceso”, informaron las autoridades.

De acuerdo con lo informado por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, la llegada de los dispositivos estaba prevista para el 22 de noviembre, pero ese mismo día informó sobre los retrasos.

"Se nos ha informado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso. Por el retraso se deducirá la responsabilidad legal y económica que corresponda por incumplimiento", posteó Hall. En ese momento, Hall reconoció que, de no haberse dado el "banderillazo" por la ausencia de los GPS, "tendríamos una crisis importante en el proceso electoral".