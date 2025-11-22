Partido Nacional lanza plataforma para monitorear maletas electorales: ¿Cómo funciona?

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite el monitoreo en tiempo real del traslado del material electoral a nivel nacional. Esta herramienta permite dar seguimiento al transporte de las maletas electorales mediante un sistema de rastreo que muestra el avance de los furgones que trasladan el material hacia los distintos departamentos del país.

El acceso a la plataforma es sencillo: basta con ingresar el número de identidad y, si es la primera vez, añadir un número de teléfono para registrarse y comenzar a monitorear el traslado de las maletas electorales.



Una vez dentro de la plataforma, la interfaz despliega la lista de departamentos y su estado actual. El sistema señala si los envíos se encuentran en destino, en camino o con retrasos, además de detallar cuántos furgones están siendo monitoreados. Una de las principales innovaciones de la plataforma es que, al seleccionar un departamento, el usuario puede observar un mapa interactivo que muestra, punto por punto, el recorrido que ha seguido el transporte del material electoral.

Aunque esta herramienta pertenece al Partido Nacional, los datos oficiales sobre el proceso electoral corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad responsable de la organización y supervisión de los comicios.