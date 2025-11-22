Partido Nacional lanza plataforma para monitorear maletas electorales: ¿Cómo funciona?

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional puso a disposición de la ciudadanía una plataforma digital que permite el monitoreo en tiempo real del traslado del material electoral a nivel nacional.
Esta herramienta permite dar seguimiento al transporte de las maletas electorales mediante un sistema de rastreo que muestra el avance de los furgones que trasladan el material hacia los distintos departamentos del país.
El acceso a la plataforma es sencillo: basta con ingresar el número de identidad y, si es la primera vez, añadir un número de teléfono para registrarse y comenzar a monitorear el traslado de las maletas electorales.
Una vez dentro de la plataforma, la interfaz despliega la lista de departamentos y su estado actual.
El sistema señala si los envíos se encuentran en destino, en camino o con retrasos, además de detallar cuántos furgones están siendo monitoreados.
Una de las principales innovaciones de la plataforma es que, al seleccionar un departamento, el usuario puede observar un mapa interactivo que muestra, punto por punto, el recorrido que ha seguido el transporte del material electoral.
Aunque esta herramienta pertenece al Partido Nacional, los datos oficiales sobre el proceso electoral corresponden exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad responsable de la organización y supervisión de los comicios.
Las maletas electorales comenzaron a distribuirse el pasado jueves 20 de noviembre, sin contar con el GPS individual que normalmente acompaña cada una.
No obstante, los furgones que transportan el material sí fueron equipados con dispositivos de rastreo.
Para este sábado, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, había proyectado la llegada de los GPS que serían incorporados al sistema de monitoreo; sin embargo, posteriormente confirmó, a través de su cuenta en la red social X, que estos dispositivos llegarán con retraso.
“Se nos ha informado que los GPS de las maletas electorales llegarán con retraso. Por el retraso se deducirá la responsabilidad legal y económica que corresponda por incumplimiento”, publicó Hall.