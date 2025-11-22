Nasry Asfura en El Porvenir: "Salga a votar temprano y regrese en la tarde a cuidar el voto"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, estuvo en los municipios de El Porvenir y Guaimaca en Francisco Morazán continuando con su actividad política. El candidato hizo un llamado a la personas para votar desde temprano este próximo 30 de noviembre.

A su vez, se mostró confiando y dijo que se convertirá en el próximo presidente de Honduras con el apoyo de los nacionalistas. "Este 30 de noviembre salga a votar temprano y regrese a la cinco o seis de la tarde a cuidar el voto. Honduras quiere paz y tranquilidad y eso es lo que le vamos a dar", indicó. Añadió que él es un "candidato serio que nos vamos a ir a improvisar, vamos a ir a resolver los problemas, a servir. Deme esa oportunidad para demostrarle y no con ideologías fracasadas que nos quieren imponer".