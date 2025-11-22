Nasry Asfura en El Porvenir: "Salga a votar temprano y regrese en la tarde a cuidar el voto"

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, estuvo en los municipios de El Porvenir y Guaimaca en Francisco Morazán continuando con su actividad política.
El candidato hizo un llamado a la personas para votar desde temprano este próximo 30 de noviembre.
A su vez, se mostró confiando y dijo que se convertirá en el próximo presidente de Honduras con el apoyo de los nacionalistas.
"Este 30 de noviembre salga a votar temprano y regrese a la cinco o seis de la tarde a cuidar el voto. Honduras quiere paz y tranquilidad y eso es lo que le vamos a dar", indicó.
Añadió que él es un "candidato serio que nos vamos a ir a improvisar, vamos a ir a resolver los problemas, a servir. Deme esa oportunidad para demostrarle y no con ideologías fracasadas que nos quieren imponer".
Finalmente declaró que "el Partido Nacional está bien estructurado, el proceso tiene que ser limpio y que respeten nuestro voto".
Tras la movilización en El Porvenir, Asfura se trasladó a Guaimaca en una de sus últimas giras de campaña.
Esta es la segunda vez que Nasry Asfura busca la presidencia de Honduras, la primera vez fue en 2021 perdiendo los comicios ante Xiomara Castro.