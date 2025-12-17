  1. Inicio
Colectivos de Libre lanzan bombas molotov y hieren a un soldado en el Infop

El incidente ocurrió cuando colectivos de Libre que participaban en una movilización en apoyo al alcalde Aldana lanzaron por segunda vez un artefacto explosivo al portón donde estaba el soldado

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 21:47
Colectivos de Libre lanzan bombas molotov y hieren a un soldado en el Infop

El soldado recibió atención médica en el lugar, pero fue trasladado hasta el Hospital Militar.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Un soldado de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) resultó herido la noche de este miércoles 17 de diciembre tras la explosión de un artefacto artesanal lanzado por los colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) durante una protesta realizada en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

De acuerdo con un reporte preliminar brindado por la PMOP, el incidente ocurrió cuando manifestantes que participaban en una movilización en apoyo al alcalde Jorge Aldana lanzaron por segunda vez un artefacto explosivo artesanal por encima del portón de una instalación que se mantenía bajo resguardo militar.

El artefacto explotó cerca del rostro del soldado de infantería Ávila Salgado, provocándole una grave lesión en el ojo derecho.

Tras una evaluación inicial en el lugar, el uniformado fue trasladado en una ambulancia de reacción al Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades informaron que, como medida preventiva, el portón de la instalación permanece cerrado y bajo vigilancia, sin permitir acceso ni observación hacia el interior o exterior, mientras se evalúa la situación de seguridad en la zona.

La protesta formó parte de una movilización de colectivos de Libre, que se desplazaron desde Casa Presidencial hasta el Infop.

La marcha fue encabezada por el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, y la candidata presidencial Rixi Moncada.

