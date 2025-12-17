Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El Estadio Nacional Chelato Uclés será el escenario de un clásico capitalino cargado de tensión, historia y mucha responsabilidad, cuando Olimpia y Motagua se enfrenten en la inauguración de la tercera jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025/2026. El duelo llega con realidades opuestas: el León tiene la opción de dar un golpe casi definitivo en el grupo, mientras que el Águila Azul está obligada a ganar para mantener viva su ilusión de disputar la final.

Olimpia arriba al compromiso con mayor margen de error y respaldado por el triunfo 1-0 conseguido en San Pedro Sula ante Real España, resultado que lo deja bien posicionado en la tabla. De ganar dos de sus tres partidos restantes, los albos asegurarán el boleto a la final sin depender de terceros. Motagua, en cambio, llega con la soga al cuello tras caer 3-0 en su debut ante la Máquina, un marcador que lo obliga a ganar sus tres encuentros restantes si quiere quedarse con el liderato del Grupo A.

El ambiente promete ser intenso desde el primer minuto. “Tienen futbolistas de gran nivel y un gran entrenador. El propio estratega dijo que es una final para ellos, tienen la necesidad de sumar. Nadie va a regalar nada y somos conscientes de lo que está en juego”, advirtió el portero merengue Edrick Menjívar, anticipando un partido de máxima exigencia.

Desde la acera azul, el técnico Javier López apeló al carácter y la reacción de su equipo. “Lo que hay que hacer es levantar la cara, trabajar y ver si somos capaces de hacer el partido que necesitamos para poder conseguir el triunfo”, expresó el estratega motagüense, consciente de que no hay margen para el error.

A partir de las 7:30 de la noche, el silbato de Selvin Brown dará inicio a una batalla donde el orgullo, la rivalidad y el futuro en el torneo estarán en juego. El clásico capitalino vuelve a encender el Chelato Uclés con un escenario que promete emociones fuertes y un resultado que puede marcar el rumbo definitivo del Grupo A.