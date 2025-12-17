Fiesta de la Ultra Fiel, apagones, celebración de Espinel y la eliminación del Motagua

Un clásico que cambió todo: Olimpia quedó a un paso de la final y Motagua ya no tiene opciones.
Desde temprano, la afición del club merengue llegó a inmediaciones del estadio para seguir a su amado león.
La Policía Nacional estaba encargada de asegurar la paz en el clásico capitalino.
Erlin Varela y Carlos Castellanos fueron los periodistas encargados de llevar toda la información sobre el duelo de la Triangular A.
¿Qué le habrá enseñado?
Fiel a la tradición y costumbre, la barra del Olimpia se hizo sentir en su llegada al Chelato Uclés.
El partido estaba programado para iniciar a las 7:30 pm, pero debido a problemas en el fluido eléctrico, el juego comenzó casi dos horas después.
El problema era por fallas en el cableado eléctrico de las nuevas farolas en el techo del recinto deportivo.
Aunque la afición se molestó por los retrasos, se quedaron para disfrutar de una verdadera fiesta del fútbol nacional.
El director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, bajó a la cancha para discutir sobre lo que sucedería con el partido.
Los jugadores estaban listos para disputar el encuentro, pero las condiciones en el alumbrado no eran las óptimas.
El mandamás del club blanco, Rafael Villeda, presente en el palco para seguir de cerca a su equipo.
Tan cerca, pero a la vez tan lejos... El Ciclón Azul tendrá que seguir esperando para conseguir la 20.
La copa del torneo Apertura 2025 ha estado presente en cada partido de la fase triangular.
El problema con la iluminación estuvo en un 'va y ven' frecuente.
Este partido también gozó de una nueva pantalla para que la afición presente tenga una mejor experiencia.
Una vez iniciado el partido, la barra merengue continuaba con el espectáculo.
La rivalidad se vive con la intensidad al máximo donde se pelea cada balón.
Así salió Chirinos del partido y preocupó a la afición merengue, pero él mismo bajó la preocupación al declarar que solo fue un golpe.
Con bastante euforia celebró el segundo gol el profe Espinel junto al querido 'chele'.
Clinton Bennet se estrenó en los clásicos con una participación destacada.
Lamentable presentación del equipo dirigido por Javier López que queda eliminado apenas con dos partidos jugados.
Mientras unos lamentan, otros celebran. Los olimpistas se fueron felices tras ganar y eliminar al mayor rival.