EN VIVO ¿Qué está pasando hoy 28 de noviembre en las elecciones generales 2025?

Entérese de los acontecimientos más relevantes de este viernes 28 de noviembre de cara a las elecciones generales con el Minuto a Minuto de EL HERALDO

    Más de seis millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio el próximo domingo 30 de noviembre.

Tegucigalpa, Honduras.- El próximo domingo 30 de noviembre millones de hondureños saldrán a votar en las elecciones generales 2025 para escoger al nuevo presidente, diputados del Congreso Nacional y autoridades de las corporaciones municipales.

Este es el duodécimo proceso electoral desde que Honduras retornó a la democracia en 1981. Para estos comicios compiten cinco candidatos a la presidencia, 632 candidatos a diputado y más de 1,300 aspirantes a las 298 alcaldías del país.

