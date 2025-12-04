San Antonio de Flores elegirá autoridades este domingo tras fallida jornada electoral

El Paraíso, Honduras-. Los pobladores de San Antonio de Flores, municipio del sur del departamento de El Paraíso, se preparan nuevamente para elegir a los candidatos a la Presidencia de Honduras, a la alcaldía local y a diputados al Congreso Nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reprogramó las elecciones generales para este próximo 7 de diciembre de 2025, luego que el pasado 30 de noviembre no se lograra instalarar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Según denuncias públicas del alcalde y candidato liberal, Pedro Cáceres, se habrían producido irregularidades relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de JRV.

Para la alcaldía de San Antonio de Flores compiten Pedro Cáceres (Partido Liberal), Álex García (Partido Nacional) y Óscar Zelaya (Partido Libertad y Refundación), Franssys Dormes Vásquez, de la Democracia Cristiana; y Santos Toribio Sánchez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD). El pequeño municipio cuenta con una carga electoral de 4,996 votantes distribuidos en 17 JRV, que aunque pequeña podría definir la elección a nivel presidencial en Honduras. La Ley Electoral de Honduras en su artículo 281, establece las causas que imposibiliten la práctica de una elección o escrutinio solo se consideran causas válidas para suspender la práctica de una elección el caos fortuito o fuerza mayor. En cualquiera de los casos, se debe convocar a nuevas elecciones en lugares donde no se practicó en un plazo que no exceda a 10 días calendario contados a partir de la fecha en que debió efectuarse la votación.

En ese sentido, el máximo órgano electoral fijó la nueva fecha para el domingo 7 de diciembre, según la Certificación 2850-2025 emitida por su Secretaría General.

San Antonio de Flores, el municipio hondureño sin alcalde