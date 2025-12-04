  1. Inicio
San Antonio de Flores elegirá autoridades este domingo tras fallida jornada electoral

El CNE reprogramó para el 7 de diciembre las elecciones en San Antonio de Flores, El Paraíso, luego de que el 30 de noviembre no se instalaran las 17 JRV

  • 04 de diciembre de 2025 a las 19:33
 Foto: Cortesía Juan Flores/ EL HERALDO

El Paraíso, Honduras-. Los pobladores de San Antonio de Flores, municipio del sur del departamento de El Paraíso, se preparan nuevamente para elegir a los candidatos a la Presidencia de Honduras, a la alcaldía local y a diputados al Congreso Nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reprogramó las elecciones generales para este próximo 7 de diciembre de 2025, luego que el pasado 30 de noviembre no se lograra instalarar las 17 Juntas Receptoras de Votos (JRV).

Repetición de comicios en San Antonio de Flores sería clave ante un empate presidencial

Según denuncias públicas del alcalde y candidato liberal, Pedro Cáceres, se habrían producido irregularidades relacionadas con tráfico de credenciales de miembros de JRV.

Por el Partido Nacional, Alex Fernando García, compite nuevamente por la Alcaldía de San Antonio de Flores en El Paraíso.

 (Foto: Cortesía )

Para la alcaldía de San Antonio de Flores compiten Pedro Cáceres (Partido Liberal), Álex García (Partido Nacional) y Óscar Zelaya (Partido Libertad y Refundación), Franssys Dormes Vásquez, de la Democracia Cristiana; y Santos Toribio Sánchez, del Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD).

El pequeño municipio cuenta con una carga electoral de 4,996 votantes distribuidos en 17 JRV, que aunque pequeña podría definir la elección a nivel presidencial en Honduras.

La Ley Electoral de Honduras en su artículo 281, establece las causas que imposibiliten la práctica de una elección o escrutinio solo se consideran causas válidas para suspender la práctica de una elección el caos fortuito o fuerza mayor.

En cualquiera de los casos, se debe convocar a nuevas elecciones en lugares donde no se practicó en un plazo que no exceda a 10 días calendario contados a partir de la fecha en que debió efectuarse la votación.

Por el Partido Liberal, Pedro Cáceres, el edil declarado ganador por el TJE en las elecciones pasadas, va por la reelección.

 (Foto: Cortesía)

En ese sentido, el máximo órgano electoral fijó la nueva fecha para el domingo 7 de diciembre, según la Certificación 2850-2025 emitida por su Secretaría General.

Por irregularidades, realizarán elecciones en San Antonio de Flores, El Paraíso, el 7 de diciembre

San Antonio de Flores, el municipio hondureño sin alcalde

El poblado ya tiene un antecedente de conflicto político desde las elecciones anteriores del período que salió el actual de gobierno.

Durante las elecciones del 28 de noviembre de 2021, el CNE declaró ganador de la alcaldía a García Casco (Partido Nacional), quien superó por cinco votos a su contendiente liberal Cáceres Fúnez, tras una jornada marcada por denuncias de anomalías en papeletas.

Sin embargo, el 29 de marzo de 2022, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego del recuento de votos, declaró ganador a liberar Cáceres Fúnez para la alcaldía del municipio.

