Repetición de comicios en San Antonio de Flores sería clave ante un empate presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

Debido a irregularidades que impidieron la instalación de varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) durante las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este lunes que las elecciones se repetirán en el municipio de San Antonio de Flores, en El Paraíso.

La decisión, que a primera vista podría parecer un hecho aislado en un municipio pequeño, en realidad podría ser determinante para la contienda presidencial más cerrada en la era democrática del país.El CNE fijó la nueva fecha para el domingo 7 de diciembre, según la Certificación 2850-2025 emitida por su Secretaría General.

El documento detalla que el alcalde y un candidato del Partido Liberal habrían retenido credenciales de integrantes de JRV y de ciudadanos designados para conformarlas, impidiendo su instalación y violando la Ley Electoral.

"El artículo 281 de la Ley Electoral de Honduras, establece las causas que imposibiliten la práctica de una elección o escrutinio solo se consideran causas válidas para suspender la práctica de una elección el caos fortuito o fuerza mayor", indica el texto.

"En cualquiera de los casos, se debe convocar a nuevas elecciones en lugares donde no se practicó en un plazo que no exceda a 10 días calendario contados a partir de la fecha en que debió efectuarse la votación", agrega.

La repetición de los comicios adquiere un peso decisivo debido al reducido margen que separa a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Hasta las 12:03 del mediodía del lunes 1 de diciembre, Asfura suma el 39.91% de los votos (749,022), contra un 39.89% (748,507) de Nasralla, es decir apenas 515 votos de diferencia.

En otras palabras, si la contienda presidencial mantiene un margen tan reducido como el actual, el voto de un municipio relativamente pequeño como San Antonio de Flores podría definir al próximo presidente.