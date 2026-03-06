Inversionistas de Koriun protestan en Choloma para exigir devolución de su dinero

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de personas vinculado a la empresa Koriun Inversiones protagoniza este viernes -6 de marzo- una protesta en el bulevar del Norte, en el municipio de Choloma, Cortés.

Los inversionistas exigen al gobierno de Nasry Asfura una pronta solución ante la situación de su dinero decomisado tras las investigaciones contra la compañía.

Los manifestantes aseguran que continúan a la espera de respuestas claras por parte de las autoridades, al considerar que han pasado meses sin avances concretos respecto a la devolución de los fondos que entregaron a la empresa.