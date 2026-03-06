Inversionistas de Koriun protestan en Choloma para exigir devolución de su dinero

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de personas vinculado a la empresa Koriun Inversiones protagoniza este viernes -6 de marzo- una protesta en el bulevar del Norte, en el municipio de Choloma, Cortés.
Los inversionistas exigen al gobierno de Nasry Asfura una pronta solución ante la situación de su dinero decomisado tras las investigaciones contra la compañía.
Los manifestantes aseguran que continúan a la espera de respuestas claras por parte de las autoridades, al considerar que han pasado meses sin avances concretos respecto a la devolución de los fondos que entregaron a la empresa.
“Exigimos la liberación de Iván Velásquez para que nos dé una solución sobre nuestro dinero. El Congreso nos recibió y se comprometieron a venir y nunca vinieron; nos estamos muriendo de hambre”, expresaron los manifestantes.
Iván Velásquez fue capturado en mayo de 2025 tras una investigación del Ministerio Público, que lo culpa de la presunta captación irregular de fondos y otros delitos relacionados con el manejo de la empresa.
Desde entonces, los inversionistas afectados han realizado múltiples protestas para que les devuelvan el dinero; no obstante, no han tenido ninguna respuesta positiva.
Los manifestantes permanecen con enormes cárteles y banderas de Honduras en la zona, a la espera de recibir soluciones por parte de la administración de presidente de la República, Nasry Asfura.