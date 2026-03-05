  1. Inicio
Está por perder su voz: estado de salud de Carlos Zelaya tras detectarle cáncer

Carlos Zelaya se encuentra muy delicado de salud y está siendo atendido en México, esto es lo que se sabe hasta el momento

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 20:35
Carlos Zelaya, exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional (CN), se encuentra muy delicado de salud tras haberle detectado cáncer en 2025. ¿Qué más detalles se saben sobre él?

Foto: El Heraldo
Carlos Zelaya dimitió a su cargo en el Congreso Nacional en septiembre de 2024 y declaró ante el Ministerio Público (MP) el 31 de agosto de ese año.

 Foto: Cortesía redes
Carlos Zelaya se trasladó a México hace unas semanas para realizarse quimioterapias a raíz de un cáncer que sería de laringe ya que ha perdido la capacidad de hablar.

Foto: Cortesía redes
Inclusive, TuNota afirma que Zelaya “ya no habla ni escucha” ye comunican con él mediante textos escritos.

Foto: Cortesía redes
“Carlón” se encuentra realizando quimioterapias en busca de detener la metástasis del cáncer que le fue detectado en 2025, específicamente antes de las elecciones generales.

Foto: Cortesía redes M28
“Está muy mal”, confirmó a EL HERALDO una persona cercana a él que pidió no dar su nombre.

 Foto: Cortesía redes
Esta persona reafirmó que 'Carlón' se encuentra en México haciéndose quimioterapias y “en nombre de Dios va estar bien”, acotó.

 Foto: Cortesía redes M28
Junto a el exdiputado estaría su hijo, José Manuel Zelaya, exministro de Defensa que dejó el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras el narcovideo que se dio a conocer de su padre, material audiovisual grabado en el 2013.

 Foto: Cortesía redes M28
El narcovideo grabado en 2013 donde negocia la entrega de 650 mil dólares para la campaña de Libre fue el detonante de su separación como parlamentario.

 Foto: Cortesía redes M28
En el famoso narcovideo aparece negociando los 650 mil dólares y diciendo que la mitad del dinero iba a ser “para el comandante”, en relación al expresidente Manuel Zelaya.

Foto: Cortesía redes
