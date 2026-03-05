Está por perder su voz: estado de salud de Carlos Zelaya tras detectarle cáncer

Carlos Zelaya, exdiputado y exsecretario del Congreso Nacional (CN), se encuentra muy delicado de salud tras haberle detectado cáncer en 2025. ¿Qué más detalles se saben sobre él?
Carlos Zelaya dimitió a su cargo en el Congreso Nacional en septiembre de 2024 y declaró ante el Ministerio Público (MP) el 31 de agosto de ese año.
Carlos Zelaya se trasladó a México hace unas semanas para realizarse quimioterapias a raíz de un cáncer que sería de laringe ya que ha perdido la capacidad de hablar.
Inclusive, TuNota afirma que Zelaya “ya no habla ni escucha” ye comunican con él mediante textos escritos.
“Carlón” se encuentra realizando quimioterapias en busca de detener la metástasis del cáncer que le fue detectado en 2025, específicamente antes de las elecciones generales.
“Está muy mal”, confirmó a EL HERALDO una persona cercana a él que pidió no dar su nombre.
Esta persona reafirmó que 'Carlón' se encuentra en México haciéndose quimioterapias y “en nombre de Dios va estar bien”, acotó.
Junto a el exdiputado estaría su hijo, José Manuel Zelaya, exministro de Defensa que dejó el cargo el 1 de septiembre de 2024 tras el narcovideo que se dio a conocer de su padre, material audiovisual grabado en el 2013.
El narcovideo grabado en 2013 donde negocia la entrega de 650 mil dólares para la campaña de Libre fue el detonante de su separación como parlamentario.
En el famoso narcovideo aparece negociando los 650 mil dólares y diciendo que la mitad del dinero iba a ser “para el comandante”, en relación al expresidente Manuel Zelaya.