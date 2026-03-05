JOH revela finalmente cómo se compró el avión presidencial: ¿donación de Taiwán?

El expresidente Juan Orlando Hernández se refirió a la compra del avión presidencial y cómo fue el verdadero proceso de adquisición. ¿Compra o donación? Desde EE UU, el exmandatario aclaró diversos puntos.
Juan Orlando Hernández se encuentra en la Florida tras salir de la cárcel el 1 de diciembre de 2025 y desde ese momento ha comenzado a hablar ante diversos medios sobre su proceso judicial, estadía en la cárcel y otros puntos.
El avión presidencial será vendido por el gobierno de Nasry Asfura y fue promesa de campaña de Xiomara Castro, sin embargo, la expresidente finalmente no lo vendió alegando que no había documentación.
Ante ello, el avión presidencial pasó a las Fuerzas Armadas de Honduras y fue utilizado para repatriación de cuerpos de compatriotas en Estados Unidos.
En una entrevista a HCH, el expresidente Hernández inició diciendo que “el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad dio una instrucción de recibir la donación de Taiwán y están las declaraciones del embajador de Taiwán, ellos depositaron el dinero en la Tasa de Seguridad”.
Siguió: “El ente administrador de la Tasa de Seguridad estaba integrado por el representante del Cohep, sociedad civil y el gobierno y ellos hicieron esa operación”.
Según dijo el mandatario, es imposible que el avión presidencial no tenga documentación: “No es posible que se haya hecho una operación y que no hayan papeles, claro que tienen que existir papeles, que a alguien se le ocurra decir que no hay, ya ese es otro tema”.
Finalmente puntualizó: “Si este es un equipo que se adquirió para el país, para la Fuerza Aérea, claro que ahí tienen que estar estos documentos tanto en la Tasa de Seguridad como en la Fuerza Aérea.
La aeronave, un Embraer Legacy 600 con matrícula FAH-001, fue adquirida por el Estado hondureño en 2014 bajo la versión oficial de que se trataba de una donación del gobierno de Taiwán.
No obstante, posteriormente se reveló que la compra se realizó con fondos de la cuestionada Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), por un monto de 14.79 millones de dólares. Bajo lo dicho por Hernández, el dinero sí salió de la Tasa de Seguridad, pero ese dinero había sido depositado por Taiwán justamente a la Tasa de Seguridad.