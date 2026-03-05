Estos son los 12 buques que usaron la bandera de Honduras y fueron incluidos a la “flota oscura”

Honduras quedó salpicada por la llamada “flota oscura” luego de que al menos 12 embarcaciones que portaron su bandera fueran vinculadas a operaciones para evadir controles internacionales. Conozca los barcos uno a uno
“La flota oscura” está compuesta por buques que operan fuera de las regulaciones marítimas internacionales y del sistema financiero occidental para transportar crudo y gas de países bajo sanciones, como Rusia, Irán y Venezuela. En exclusiva le damos a conocer uno a uno los buques sancionados cuando navegaban con bandera hondureña.
En la foto figura el buque Andaman Skies, cuyo número de registro es 9288693. Este navegó con la bandera de Honduras, pero en el registro ahora aparece con la bandera de Camerún.
Aquilla Major es otro de los buques identificados que navegaba con la bandera de Honduras. A continuación, lo que se sabe sobre este barco.
El buque Aquilla Major ahora navega con la bandera de Barbados. EL HERALDO Plus buscó detalles con el número de registro 9292967.
Azure Celeste fue otro de los buques identificados. Los dueños de estas embarcaciones generalmente transportan petróleo desde puertos sancionados, realizan transbordos de crudo en alta mar y evaden los sistemas de monitoreo satelital.
EL HERALDO indagó y el buque Azure Celeste navega con bandera de Camerún. Es un buque petrolero de crudo.
Eastern Pearl es otro de los buques identificados. Portaba bandera hondureña, pero al ser sancionado ahora lleva bandera de Camerún. Es un buque petrolero con número de registro 9285859.
Una de las prácticas más comunes que realizan estos transportistas es apagar sus transpondedores de ubicación para “desaparecer” en zonas de carga o transferencia. También manipulan sus señales del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para aparecer en coordenadas falsas mientras operan en puertos sancionados.
En la foto aparece el buque Kudos Star, que navega con la bandera de Camerún. También figura como un buque petrolero de crudo.
A la lista también se suma Lupus Two, con número de registro 9289532. Este aparece con la bandera de Barbados. Según el registro, es un buque cisterna de petróleo y productos químicos.
María José Casulá, jefa de Registro de Buques de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM), defendió que el registro se realizó en 2024 y que, al momento de ser inscritos, los barcos estaban totalmente limpios.
Otro de los buques es el Mando One. Con el número de registro 9291640, también fue sancionado cuando portaba bandera hondureña. Aparece como un buque cisterna de petróleo y productos químicos clase A. Ahora porta la bandera de Barbados.
Ocean Faye, tras ser sancionado cuando portaba la bandera de Honduras, ahora navega con bandera de Mozambique.
El buque Ocean Faye, según se conoció, es un petrolero de crudo.
Pavo Rock, con número de registro 9292620, navega con la bandera de Barbados. Es un petrolero que transporta productos químicos.
Pronix Way, que tiene el número de registro 9289518, navega con la bandera de Barbados, según la plataforma de monitoreo Marine Traffic.
Swiftsea Rider, con número de matrícula 9318539, navega en aguas internacionales con la bandera de Camerún.
Swiftsea Rider también aparece en los registros como un buque petrolero de crudo.
Turbo Voyager es un buque que actualmente lleva la bandera de Sierra Leona. Se trata de un petrolero de crudo. ¿Por qué usaban bandera de Honduras? Es una de las prácticas más comunes, ya que utilizan registros de países con controles débiles, es decir, que no dan seguimiento riguroso a las embarcaciones, como Gabón, Comoras, Panamá, Camerún y, últimamente, Honduras.
Estos son los 12 buques que utilizaron la bandera de Honduras para evadir controles internacionales y fueron señalados de formar parte de la “flota oscura”.
Al ser incluidos en estas listas, las consecuencias recaen sobre el Estado y el nombre de Honduras queda expuesto, ya que estas embarcaciones pueden provocar desastres medioambientales al operar sin seguro, en malas condiciones y representando un peligro para la navegación.