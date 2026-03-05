  1. Inicio
Uno por uno: así quedó la nueva jefatura de bancada del Partido Nacional en el Congreso

Un nuevo grupo de diputados asumió el reto de integrar la jefatura de la bancada del Partido Nacional para el período 2026-2030. Conózcalos

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 14:16
El Partido Nacional, institución política en el poder, ya dio a conocer quiénes son los congresistas que integrarán la jefatura de la bancada para el período 2026-2030.

 Foto: Cortesía
Carlos Eduardo Cano es el nuevo jefe de la bancada del Partido Nacional, según dio a conocer la institución política.

 Foto: Cortesía
Uno de los rostros más reconocidos del Partido Nacional es Kilvett Bertrand, quien asumió como subjefe I.

 Foto: Cortesía
El diputado Milton Puerto también se suma a la directiva en el puesto de subjefe II.

 Foto: Cortesía
Ileana Velázquez, un rostro nuevo en el Partido Nacional, se desempeñará como subjefe III.

 Foto: Cortesía
La diputada Fernanda Sandres se desempeñará como subjefe IV.

 Foto: Cortesía
La congresista María José Sosa, según dio a conocer el Partido Nacional, se desempeñará en el puesto de secretaria.

 Foto: Cortesía
El diputado Roberto Zavala se desempeñará en el cargo de subsecretario.

 Foto: Cortesía
La diputada Sara Zavala, electa por primera vez en el Congreso Nacional, será la tesorera.

 Foto: Cortesía
El diputado Jack Uriarte será el vocal I de la directiva de la bancada del Partido Nacional.

 Foto: Cortesía
El congresista Juan Carlos Lagos asumirá la fiscalía.

 Foto: Cortesía
Juan Alberto Sauceda es el vocal II. La directiva de la bancada del Partido Nacional fue conformada por 11 diputados.

 Foto: Cortesía
