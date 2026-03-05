Uno por uno: así quedó la nueva jefatura de bancada del Partido Nacional en el Congreso

El Partido Nacional, institución política en el poder, ya dio a conocer quiénes son los congresistas que integrarán la jefatura de la bancada para el período 2026-2030.
Carlos Eduardo Cano es el nuevo jefe de la bancada del Partido Nacional, según dio a conocer la institución política.
Uno de los rostros más reconocidos del Partido Nacional es Kilvett Bertrand, quien asumió como subjefe I.
El diputado Milton Puerto también se suma a la directiva en el puesto de subjefe II.
Ileana Velázquez, un rostro nuevo en el Partido Nacional, se desempeñará como subjefe III.
La diputada Fernanda Sandres se desempeñará como subjefe IV.
La congresista María José Sosa, según dio a conocer el Partido Nacional, se desempeñará en el puesto de secretaria.
El diputado Roberto Zavala se desempeñará en el cargo de subsecretario.
La diputada Sara Zavala, electa por primera vez en el Congreso Nacional, será la tesorera.
El diputado Jack Uriarte será el vocal I de la directiva de la bancada del Partido Nacional.
El congresista Juan Carlos Lagos asumirá la fiscalía.
Juan Alberto Sauceda es el vocal II. La directiva de la bancada del Partido Nacional fue conformada por 11 diputados.