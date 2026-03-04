  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Honduras

Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión

La empresaria reafirmó su compromiso de fortalecer el clima de inversión y generar confianza.

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 15:38
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
1 de 12

Anabel Gallardo fue reelecta como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para el período 2026-2028.

 Fotos: Emilio Flores/EL HERALDO.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
2 de 12

La reelección se oficializó durante la asamblea general ordinaria del Cohep, con la participación de representantes empresariales afiliados al organismo.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
3 de 12

En el proceso únicamente se presentó una planilla para integrar la nueva junta directiva que dirigirá la institución los próximos dos años.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
4 de 12

Gallardo reiteró su compromiso de fortalecer el clima de inversión para atraer capital nacional y extranjero.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
5 de 12

El sector privado apuesta por generar mayor confianza y estabilidad jurídica para dinamizar la economía hondureña.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
6 de 12

Daniel Fortín asumirá como secretario de la junta directiva del Cohep. José Sabillón ocupará el cargo de prosecretario en la nueva directiva empresarial.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
7 de 12

Entretanto que los empresarios Basilio Fusich, Rodolfo Castillo y Raúl Antonio Cárcamo integran la junta como directores I, II y III, respectivamente. Así como Mario Manuel Agüero se desempeñará como director V del principal gremio empresarial del país.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
8 de 12

La reelección de Gallardo reafirma la continuidad del liderazgo empresarial en un contexto de desafíos económicos y búsqueda de inversión.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
9 de 12

Algunos expresidentes del Cohep estuvieron presentes también para participar en la elección.

Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
10 de 12

Gallardo presidirá el Consejo Hondureño de la Empresa Privada durante el período 2026-2028.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
11 de 12

La reelección de Gallardo reafirma la continuidad del liderazgo empresarial en un contexto de desafíos económicos y búsqueda de inversión.
Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión
12 de 12

El Gobierno expresó disposición de trabajar junto al sector privado para traer inversión y crear empleo.
Cargar más fotos