Cohep ratifica a Anabel Gallardo para 2026-2028 y prioriza clima de inversión

Anabel Gallardo fue reelecta como presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para el período 2026-2028.
La reelección se oficializó durante la asamblea general ordinaria del Cohep, con la participación de representantes empresariales afiliados al organismo.
En el proceso únicamente se presentó una planilla para integrar la nueva junta directiva que dirigirá la institución los próximos dos años.
Gallardo reiteró su compromiso de fortalecer el clima de inversión para atraer capital nacional y extranjero.
El sector privado apuesta por generar mayor confianza y estabilidad jurídica para dinamizar la economía hondureña.
Daniel Fortín asumirá como secretario de la junta directiva del Cohep. José Sabillón ocupará el cargo de prosecretario en la nueva directiva empresarial.
Entretanto que los empresarios Basilio Fusich, Rodolfo Castillo y Raúl Antonio Cárcamo integran la junta como directores I, II y III, respectivamente. Así como Mario Manuel Agüero se desempeñará como director V del principal gremio empresarial del país.
La reelección de Gallardo reafirma la continuidad del liderazgo empresarial en un contexto de desafíos económicos y búsqueda de inversión.
Algunos expresidentes del Cohep estuvieron presentes también para participar en la elección.
El Gobierno expresó disposición de trabajar junto al sector privado para traer inversión y crear empleo.