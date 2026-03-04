¿Quiénes son los nuevos funcionarios juramentados por Nasry Asfura el 3 de marzo?

René Arturo Martínez tomó promesa como el nuevo director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se ha desempeñado como gerente de la empresa constructora Ramses. En el 2018, cuando Asfura era el alcalde del Distrito Central, se le otorgó la licitación para el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nueva Danlí, sector 3.