¿Quiénes son los nuevos funcionarios juramentados por Nasry Asfura el 3 de marzo?

La noche del 3 de marzo el presidente Nasry Asfura nombró nuevos funcionarios en su gabinete de gobierno, incluyendo exdiputados nacionalistas en administraciones pasadas. ¿Quiénes son y qué experiencia tienen? Te lo contamos.
Junto a la designaciones, el presidente Nasry Asfura celebró su segundo Consejo de Ministros, esta vez de forma virtual. En el encuentro se aprobó el decreto ejecutivo PCM-006-2026 para la creación de la Oficina Presidencial de Comercio Exterior (OPCE), una instancia estratégica orientada a coordinar y dirigir la política comercial de Honduras.
Alba Yanira Guerra fue juramentada como subsecretaria de Asuntos de la Mujer. Ella fue candidata a diputada en el Partido Nacional por el departamento de Copán en las elecciones de 2025, sin lograr ser electa.
Wesly Milena Vásquez como delegada del Programa Presidencial Ciudad Mujer. Ella fue diputada del Partido Nacional y hasta jefa de bancada en el 2021, fue congresista por el departamento de Cortés.
Roberto Eduardo Canahuati fue juramentado como director ejecutivo de la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, S.A. (EHISA), entidad encargada de la administración, gestión y desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del país que suprimió al Servicio Aeroportuario Nacional (SAN). Él se ha desempeñado como empresario.
Steffany Rosa Guevara tomó promesa de ley como nueva gobernadora política del departamento de Lempira. Ella es hija del exdiputado por Lempira del Partido Nacional, Mario Antonio Rosa Bautista.
Humberto Emilio Miller asumió como secretario general de la Dirección de Gestión por Resultados (Diger). Él es abogado y ha fungido como asesor legal de la Superintendencia Alianza Público Privada (SAPP).
René Arturo Martínez tomó promesa como el nuevo director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se ha desempeñado como gerente de la empresa constructora Ramses. En el 2018, cuando Asfura era el alcalde del Distrito Central, se le otorgó la licitación para el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Nueva Danlí, sector 3.
Finalmente Carlos Arturo Zapata asumió como director general de la Empresa de Correos de Honduras (Honducor).