Confiscan bienes a supuesto narco en norte de Honduras, tras incautarle 2,835 kilos de coca

El Ministerio Público ejecuta la privación de dominio sobre 25 bienes, entre inmuebles, vehículos y sociedades mercantiles, vinculados al presunto cabecilla narco Martín Flores. Las autoridades aseguran que los bienes serían de origen ilícito. Aquí las imágenes de los allanamientos.
Se trata de 10 inmuebles, 13 vehículos y dos sociedades mercantiles relacionadas a Martín Mauricio Flores Vallecillo, supuesto líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.
Martín Mauricio Flores Vallecillo fue capturado ayer tras la ejecución de ocho allanamientos de morada y tres inspecciones en Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía.
Esta investigación nace a partir de la incautación de 2,835 kilos de cocaína ejecutada por FESCCO y ATIC el 21 de abril de 2024 cargamento que fue interceptado en altamar en el sector denominado Tasbarraya, Gracias a Dios.
La incautación se dio durante la intercepción de una embarcación cuando era transportada en una lancha tipo «go fast» registrada como “Ismael”, acción coordinada con la Fuerza Naval de Honduras (FNH).
Agentes contra el crimen organizado de la ATIC mediante el análisis de información técnica y vigilancias, logró vincular directamente a varias personas encargadas de la logística de los cargamentos.
También se logró identificar a los líderes de esta organización independiente, quienes coordinaban el traslado de droga desde Colombia hacia Honduras.
De acuerdo a la investigación y análisis el presunto cabecilla de esta organización de tráfico de drogas ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado con la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.
Los operativos se desarrollan desde el lunes y este martes con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2 y la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
También participan en el operativo la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba.
Con esta acción, el Ministerio Público busca contrarrestar las organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico transnacional de drogas.
La estratégica está encaminada a darle seguimiento a los casos de incautación de cocaína, con la identificación de las personas involucradas en estos ilícitos.