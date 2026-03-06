Trump recibirá a líderes latinoamericanos afines para consolidar su liderazgo regional

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este sábado en Miami (Florida) a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el chileno José Antonio Kast, en una cumbre destinada a reforzar el liderazgo de Washington en la región. La cita, concebida para presentar una iniciativa bautizada como el 'Escudo de las Américas', tendrá lugar en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario que también acogerá a finales de año la Cumbre del G20. El encuentro, convocado antes del inicio de la guerra con Irán, se produce tras la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela y en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana por el bloqueo energético impuesto a la isla.

Según la Casa Blanca, el objetivo es abordar la seguridad, la inmigración irregular y el crimen organizado en Latinoamérica, además de contrarrestar la influencia de China en el continente. Han confirmado su asistencia los líderes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de República Dominicana, Luis Abinader; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Guyana, Irfaan Ali; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También estará José Antonio Kast, quien el próximo miércoles asumirá como presidente de Chile tras ganar la segunda vuelta de las elecciones en diciembre.

Un foro paralelo a la Cumbre de las Américas