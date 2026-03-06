Salomón Názar presenta sus primeras propuestas en el CN como diputado

José Salomón Názar, técnico de Lobos de la UPNFM y mundialista con Honduras en España 82, fue el único exfutbolista que salió favorecido con el voto en los comicios de 2025 y ya presentó sus primeros proyectos como parlamentario. ¿Cuáles son estas propuestas?
Salomón Názar fue electo como diputado del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, siendo el cuarto con más votos del departamento en su partido.
Názar obtuvo un total de 157,220 votos y quedando en el lugar 12 de los 23 que son electos en Francisco Morazán.
El también doctor y entrenador superó en Francisco Morazán a políticos como Kritza Pérez, Jhosy Toscano, Alia Kafaty y Antonio César Rivera Callejas.
¿Cuáles son estas primeras propuestas que Názar hizo y que deberán ser sometidas a dictamen y votación? La primera propuesta de ley es que se dé una pensión para personas mayores de 60 años que viven en extrema pobreza.
Sobre la pensión, dijo que “el objetivo es que sea una pensión social para el adulto mayor que no esté cubierto por un instituto de previsión y que no tenga recursos para tener una vida digna”.
Salomón Názar también propuso la creación de centros para que el adulto mayor practique deporte y tenga alimentación. Explicó que aquí el adulto mayor gozaría de un espacio donde podrá realizar actividades deportivas, recreativas y recibir alimentación, fomentando un envejecimiento activo y saludable.
También propuso la inserción laboral para mayores de 60 años. Názar dijo que “existimos 1.4 millones de personas mayores de 60 años y el 40% vive en pobreza o en extrema pobreza”.
Continuó: “Uno de los requisitos para optar a un cargo o trabajo es ser menor de 35 años y proponemos incentivos en las empresas para que contraten personas adultas en horarios y actividades adecuadas”.
Finalmente propuso que la matrícula vehicular del adulto mayor que se le dispense por lo menos el 50% de la matrícula, además de realizar exámenes gratuitos a adultos mayores que no conocen si tienen alguna enfermedad o cuál es su estado de salud.