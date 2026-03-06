Bajas del Real Madrid: Arbeloa y todos los jugadores que tiene lesionados y suspendidos

El Real Madrid la pasa mal, no solamente por su nivel futbolístico, también por el gran número de jugadores que tiene de baja y otros por partidos de sanción.
David Alaba, como ya se volvió una costumbre, está de baja para el Real Madrid, ahora sufre una lesión muscular en el gemelo
Eder Militao sufrió una rotura de ligamentos de rodilla, lo cual lo ha tenido fuera por más de dos meses, ya ha empezado a hacer trabajos físicos.
Eduardo Camavinga no estará disponible para el Real Madrid ante el Celta de Vigo por una infección bucal que sufre y aún no ha podido ser intervenido de una muela.
Dani Ceballos sigue recuperándose de la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha
Jude Bellingham está lesionado del bíceps femoral y se espera que regrese en abril.
Rodrygo Goes sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha
Kylian Mbappé tiene una lesión en su rodilla un esguince, el ligamento cruzado posterior está al límite. Ahora se está recuperando.
Franco Mastantuono fue expulsado ante el Getafe, cumple partido de sanción.
Dean Huijsen cumple partido de sanción por amonestaciones.
Álvaro Carreras también recibió amonestación y cumple un partido de sanción.