Todo lo que deben saber los latinos en EE UU sobre el Mundial 2026

Si eres latino y planeas asistir al Mundial 2026, estos son los detalles más importantes que debes conocer

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:02
Faltan menos de 100 días para el Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México y si eres latino estas son las cosas que debes saber sobre la justa que inicia en junio. Aspectos de seguridad, boletos y muchos más detalles.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio del presente año y contará con las siguientes selecciones de América: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Panamá, Haití y Curazao; junto a los tres anfitriones.

Estados Unidos acogerá la final de la Copa del Mundo el domingo 19 de julio de 2026 en MetLife Stadium de Nueva York, EE UU. Las entradas para la final del Mundial rondarán desde los $2,030 a los $6,370. La campeona del mundo, Argentina, jugará sus partidos en Kansas City y Dallas mientras Brasil lo hará en Nueva York, Filadelfia y Miami.

Para ingresar a Estados Unidos a ver los partidos necesitarás la visa de EE UU y, ¿qué pasa con el ICE? El comité anfitrión de Nueva York Nueva Jersey, Alex Lasry, ha declarado que ICE se mantendrá alejado del torneo.

Le dijo a Front Office Sports: "El grupo de trabajo de la Casa Blanca nos ha asegurado que la presencia del DHS no será diferente a la que ha tenido durante los últimos 30 años en cualquier evento deportivo".

México tendrá partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Será en CDMX donde se inaugurará el Mundial con el partido México vs Sudáfrica el 11 de junio. Para ingresar a México se recomienda constatar si ocupas una visa mexicana ya que algunas naciones de América no requieren como Argentina, Panamá, Colombia, entre otras.

Monterrey será otra sede en México, al norte del país, y aquí se jugará un partido de octavos de final y tres de fase de grupos.

Guadalajara será la otra sede y uno de los partidos más atractivos del Mundial se disputará en este recinto: Uruguay vs España el viernes 26 de junio. Esta Copa del Mundial se jugará con 48 selecciones.

En tanto, en Canadá se jugarán partidos en Vancouver y Toronto. De hecho, en Toronto se están instalando graderías provisionales en el BMO Field de Toronto. Aquí jugarán selecciones de América Latina como Panamá que se enfrentará ante Ghana el 17 de junio y ante Croacia el 23 de junio.

En relación a las 48 selecciones y los grupos en la justa, los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a los 16vos de final.

A marzo de 2026, los precios oficiales de los boletos para el Mundial varían significativamente según la fase del torneo y la categoría del asiento, con un rango que va desde los $60 hasta más de $8,000.

En Estados Unidos los juegos serán en Atlanta, Boston, Dallas, Filadelfia, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco y Seattle. Más selecciones de América se pueden sumar ya que en este mes de marzo se disputa el repechaje donde estará Jamaica, Surinam y Bolivia.

