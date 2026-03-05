Barcelona quiere romper el mercado de verano: los 3 fichajes de lujo que pidió Hansi Flick

Barcelona no pierde tiempo y desde ya planea los fichajes que realizará en el mercado de verano. Se conocen los jugadores que pidió Hansi Flick.
El FC Barcelona se quedó sin la posibilidad de luchar por el triplete en la presente temporada. El conjunto azulgrana peleó hasta el final en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, pero no logró completar la remontada.
Los catalanes se quedaron a solo un gol de igualar la eliminatoria, lo que permitió al equipo dirigido por Diego Simeone asegurar su clasificación a la final que se disputará en Estadio La Cartuja.
Allí, los colchoneros se enfrentarán a la Real Sociedad, que en la otra semifinal superó al Athletic Club en Donostia por 1-0.
A pesar del golpe sufrido en el torneo copero, el FC Barcelona continúa bien posicionado en otras competiciones. En La Liga, el equipo dirigido por Hansi Flick mantiene serias opciones de conquistar el campeonato, especialmente ante la irregularidad mostrada por su principal perseguidor, el Real Madrid.
Además, en la UEFA Champions League el cuadro azulgrana aparece en un lado del cuadro que, sobre el papel, parece más accesible.
Sus posibles rivales rumbo a la final podrían ser nuevamente el Atlético de Madrid o el Arsenal, aunque primero deberá superar al Newcastle United, en una eliminatoria donde parte como favorito.
Mientras se mantiene competitivo en los torneos que sigue disputando, el FC Barcelona también empieza a planificar su estrategia de cara al próximo mercado de fichajes. En ese escenario, varias informaciones sitúan en la órbita azulgrana a futbolistas destacados de la Premier League.
Uno de los nombres que vuelve a aparecer en la agenda culé es el de Bruno Guimarães. El centrocampista brasileño, pieza clave del proyecto del Newcastle United, y próximo rival del Barça en Champions,, es visto como una incorporación ideal para reforzar el mediocampo del equipo de Flick.
El jugador atraviesa un momento importante en su carrera y, aunque el Manchester City también sigue de cerca su situación, el estilo de juego del club catalán lo convierte en un destino especialmente atractivo para el futbolista.
El interés en Inglaterra no se detiene ahí. Tanto el FC Barcelona como el Real Madrid siguen con atención a Micky van de Ven, defensor del Tottenham Hotspur.
El central neerlandés ha destacado por su impresionante velocidad y su capacidad para corregir al espacio, cualidades que lo han colocado como uno de los objetivos prioritarios para reforzar la zaga de ambos gigantes del fútbol español.
A esta lista se suma otra alternativa revelada por el diario Sport: Nathan Aké. El defensor del Manchester City figura en la agenda del director deportivo Deco como una posible oportunidad de mercado. En un contexto donde el club debe manejar con cautela su economía, la llegada del neerlandés podría representar una operación estratégica.
Aunque no es titular indiscutible en el City, tiene contrato hasta 2027 y aportaría experiencia y versatilidad al esquema de Hansi Flick, ya que puede desempeñarse tanto como central zurdo como en el lateral.
Con estos tres nombres sobre la mesa, el Barça continúa perfilando sus movimientos de cara al próximo mercado que inicia en junio