Mbappé se puede unir a la lista en la que figura Neymar: Jugadores que se perderían el Mundial 2026

El certamen de United 2026 iniciará el 11 de junio y terminará el 19 de julio del presente año

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 10:58
A menos de 100 días para el arranque del Mundial 2026, son varias las estrellas que se perderán la justa que reúne a las mejores selecciones del planeta y aquí te contamos los motivos.

Rodrygo - El atacante quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir rotura de ligamento cruzado y menisco con el Real Madrid, una lesión que lo aparta más de seis meses.
Juan Foyth - El defensor se rompió el tendón de Aquiles con Villarreal y Lionel Scaloni pierde una pieza clave en zona baja para Argentina.
Samu Omorodion - Sufrió rotura de ligamento cruzado con el Porto y España ya lo descartó para la Copa del Mundo.
Jack Grealish - Fue operado por una fractura de estrés en el pie y no llegará a tiempo con Inglaterra.
Takumi Minamino - Padece rotura de ligamento cruzado y Japón necesitaría un milagro para contar con él.
Khvicha Kvaratskhelia - La figura del PSG campeón de Champions League, no estará porque Georgia no logró el boleto.
Giorgi Mamardashvili - El portero del Liverpool también se queda fuera tras la eliminación de Georgia en las clasificatorias.
Dominik Szoboszlai - El centrocampista no podrá jugar el Mundial 2026 luego del fracaso de Hungría en la ruta europea.
Jan Oblak - El guardameta del Atlético de Madrid verá el torneo por televisión tras quedar Eslovenia sin opciones de clasificar.
Dusan Vlahovic - El habilidoso atacante tampoco estará, ya que Serbia quedó fuera en la eliminatoria.
Keylor Navas - El portero multicampeón de Champions es otra de las figuras que no disputará la cita mundialista tras la eliminación de Costa Rica.
Victor Osimhen - El atacante del Galatasaray se suma a las ausencias luego de que Nigeria no lograra su boleto.
Ademola Lookman - Otra de las figuras que tampoco dirá presente por el bajo rendimiento del combinado africano.
Bryan Mbeumo - El futbolista del Manchester United quedó marginado tras la eliminación de Camerún.
André Onana - El reconocido portero será otra de las figuras que no estarán en United 2026.
Alexis Sánchez - El veterano goleador no logró clasificar con Chile y se perderá otro Mundial.
Arturo Vidal - También quedó fuera tras el fracaso de la Roja en las eliminatorias.
Josko Gvardiol - Está en duda por una fractura de tibia y su recuperación mantiene en vilo a Croacia.
Neymar - El brasileño vive un panorama incierto entre lesiones y decisiones técnicas que ponen en riesgo su último Mundial.
Kylian Mbappé - El atacante sufre un esguince en la rodilla izquierda y ha decidido acudir con doctores fuera de España para tener otro diagnóstico. Francis se encuentra en vilo.
