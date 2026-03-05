  1. Inicio
Quioto preocupa: Revelan cómo se encuentra el hondureño tras ataques de Irán a Arabia Saudita

El futbolista sigue en Arabia Saudita a pesar de los bombardeos que ha realizado Irán

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 08:27
Seguidores del delantero hondureño Romell Quioto se han preguntado por su estado tras ataques de Irán a Arabia Saudita. Se revela su actualidad.

 Fotos: Cortesía.
La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada con drones, causando daños materiales e incendio sin víctimas confirmadas.
Además hubo explosiones en barrios orientales de la capital y una de las mayores refinerías de Arabia Saudita, en Ras Tanura.
Se reportan interceptaciones de misiles y más drones por defensas aéreas saudíes, con amenazas de represalias de Riad.
Otros incidentes involucran bases en Baréin y zonas petroleras, elevando alertas en el Golfo.
En contexto hondureño, el futbolista Romell Quioto sigue en Arabia Saudita a pesar de los bombardeos que ha realizado Irán.
La Saudi Pro League y las divisiones inferiores enfrentan incertidumbre, con preocupación por sedes en Riad como Al-Nassr y Al-Hilal; no hay suspensión confirmada reciente, pero el calendario podría alterarse por cierres aéreos y seguridad.
Partidos continúan en etapas finales, con Al Hilal y Al-Nassr líderes, pero eventos como la Finalissima en Qatar están bajo revisión.
El fútbol local en Arabia Saudita se ve afectado por la tensión geopolítica, paralizando logística y atrayendo escrutinio internacional.
Ahora bien, la zona donde Romell Quioto reside es en Harmah, pero no se reportan daños colaterales de los bombardeos.
No hay reportes específicos de ataques o daños en Harmah (posible zona en Riad); la capital en general está en alerta máxima por explosiones en áreas orientales y diplomáticas, con evacuaciones limitadas y artillería activa.
Romell Quioto llegó al Al Faisaly que juega en la Segunda División de Arabia, procedente del Al-Najma de la Saudí Pro League.
Actualmente el hondureño Quioto se convirtió en apenas unas semanas en el mejor jugador del club saudí, siendo titular y aportando un juego ofensivo bastante prolífico.
Ha disputado 8 partidos y ha anotado seis goles, contabiliza además cuatro asistencias, siendo titular y jugando los 90 minutos en todos los encuentros, salvo el primero donde solamente estuvo en el campo 72' minutos.
Romell Quioto llegó al Al-Faisaly FC procedente del Al-Najma de la Saudí Pro League, pero ahí no le llegó la suerte ya que en 11 partidos disputados no pudo anotar siquiera un gol, por lo que rescindió contrato.
En la última fecha el veterano atacante hondureño de 34 años anotó un gol y repartió dos asistencias para ayudarle a su equipo a ganarle 1-6 al Al-Adalah Club por la jornada 25 de la segunda división de Arabia Saudita.
El Al Faisaly, que sumó su duodécimo triunfo del campeonato, llegó a 45 puntos y se instaló quinto en la tabla de posiciones, en puestos de playoffs de ascenso, pero muy alejado del primer lugar que tiene 62 unidades.
En la jornada 26 Al Faisaly y Romell Quioto recibirán al Al Diriyah uno de los punteros de la liga, el juego está programado para el sábado 7 de marzo.
