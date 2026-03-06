Gobierno podría fijar ajuste al salario mínimo 2026 ante falta de acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de un acuerdo entre las partes el gobierno podría fijar el ajuste al salario mínimo 2026.
Así lo consideraron este viernes representantes del sector obrero, luego de la segunda reunión de la comisión tripartita nombrada para la negociación de la remuneración base de este año.
Los delegados de la empresa privada entregaron su propuesta a quienes fueron designados por las centrales obreras, sin embargo, no alcanzó ni el 50% de lo solicitado por los trabajadores.
Si bien los porcentajes del ajuste salarial están siendo manejados a lo interno de la comitiva, el sector empleador no logró convencer con su planteamiento, dándole largas al proceso.
Desde la juramentación de los 11 miembros propietarios, 10 suplentes y 17 asesores de los tres sectores involucrados en la negociación se han llevado a cabo dos encuentros en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).
Alejada
"La contrapropuesta que recibimos hoy está completamente alejada de cualquier tipo de realidad que estamos viviendo en el país con el alto costo de vida; salimos desalentados totalmente, la falta de voluntad manifiesta del sector empleador para tratar de llegar a un acuerdo es compleja", manifestó el delegado de la Central General de Trabajadores (CGT), Josué Orellana a EL HERALDO.
Indicó que "lo que nosotros analizamos hoy pudimos determinar que la respuesta a la propuesta que nosotros le hicimos al sector empleador no merecía ni el más mínimo análisis de parte de nosotros para poderla considerar, a tal extremo que la rechazamos".
De su lado, el portavoz de la empresa privada en la mesa tripartita, Fernando García, declaró que en el territorio hondureño existe un 70% de informalidad laboral, pero se requieren consensos entre todas las partes.
Para el viernes 13 de marzo se convocó a la comisión del salario mínimo 2026 a la próxima reunión, anunció el titular de la STSS, Fernando Puerto.
Aunque el ajuste al salario mínimo es de carácter retroactivo pasarán 72 días de 2026 sin que a la clase trabajadora se le haya hecho efectiva la modificación a su paga mensual.