Gobierno podría fijar ajuste al salario mínimo 2026 ante falta de acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la falta de un acuerdo entre las partes el gobierno podría fijar el ajuste al salario mínimo 2026.

Así lo consideraron este viernes representantes del sector obrero, luego de la segunda reunión de la comisión tripartita nombrada para la negociación de la remuneración base de este año.

Los delegados de la empresa privada entregaron su propuesta a quienes fueron designados por las centrales obreras, sin embargo, no alcanzó ni el 50% de lo solicitado por los trabajadores.

Si bien los porcentajes del ajuste salarial están siendo manejados a lo interno de la comitiva, el sector empleador no logró convencer con su planteamiento, dándole largas al proceso.

Desde la juramentación de los 11 miembros propietarios, 10 suplentes y 17 asesores de los tres sectores involucrados en la negociación se han llevado a cabo dos encuentros en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).