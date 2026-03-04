  1. Inicio
Listado de presidentes que estarán en cumbre de Donald Trump: Nasry Asfura incluido

Al menos 10 líderes políticos de América Latina estarán reunidos con Donald Trump en Miami

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 15:58
1 de 14

La Casa Blanca hizo oficial el listado de todos los presidentes que participarán en la cumbre convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evento que se efectuará este sábado 7 de marzo en Miami Florida.

Foto: El Heraldo
2 de 14

La cumbre de presidentes convocada por Trump tiene como objetivo principal contrarrestar el plan diseñado por Xi Jinping, presidente de la República Popular China, para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

 Foto: EFE
3 de 14

Nasry Asfura, presidente de Honduras, viajó este día a Estados Unidos y en primera instancia se instalará en Washington para firmar el regreso del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego se trasladará a Miami para la cumbre del sábado.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo
4 de 14

Nayib Bukele figura en el listado de invitados y podría ser el primer encuentro cercano con Nasry Asfura, a quien no felicitó y, por el contrario, criticó al ministro de Seguridad del mandato Asfura.

 Foto: Cortesía redes
5 de 14

Javier Milei es otro presidente invitado y, de hecho, en los últimos días viajó a Estados Unidos para participar en el primero de una serie de encuentros con Donald Trump en momentos en que el mandatario estadounidense busca fortalecer sus vínculos con líderes regionales y contrarrestar la influencia de China, el principal socio comercial de Argentina.

Foto: Cortesía redes
6 de 14

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se suma al listado de los jefes de Estado que Trump invitó.

 Foto: Cortesía redes
7 de 14

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, también es parte de la lista de invitados en la cumbre en Miami.

 Foto: Cortesía redes
8 de 14

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó el 20 de febrero su participación en la cumbre regional. “Recibí la invitación oficial del presidente Donald Trump para participar, este 7 de marzo, en la Cumbre ‘Escudo de las Américas’, que se celebrará en Miami”.

Foto: Cortesía redes
9 de 14

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, también estará en el evento y este día dijo: “De las naciones de América Latina y el Caribe el presidente de Estados Unidos nos invitó solo a 8 porque son los que reconoce el Gobierno de Estados Unidos como aliados y socios estratégicos, especialmente en temas de lucha contra el narcotráfico”.

Foto: Cortesía redes
10 de 14

Luis Abinader, presidente de República Dominicana, también fue confirmado por la Casa Blanca para estar en el magno evento.

Foto: Cortesía redes
11 de 14

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, fue incluido aunque tomará posesión a su cargo hasta el 11 de marzo en Valparaíso. En su investidura estará el presidente Nasry Asfura.

Foto: Cortesía redes
12 de 14

Irfaan Ali, presidente de la República Cooperativa de Guyana, en el cargo desde el 2 de agosto de 2020 y reelecto para un segundo mandato tras las elecciones de septiembre de 2025.

Foto: Cortesía redes
13 de 14

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, confirmó su presencia en la cumbre desde el 13 de febrero.

Foto: Cortesía redes
14 de 14

Finalmente está invitado Kamla Persad-Bissessar, primer ministro de Trinidad y Tobago.

Foto: Cortesía redes
