¿Qué es el estrecho de Ormuz y cuál es su importancia en la economía global?

El estrecho de Ormuz, punto de importancia estratégica mundial que separa las costas de Irán y Omán, se encuentra entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán y por sus aguas se transporta alrededor del 20 por ciento de la producción mundial de crudo y también de gas.
Por este estrecho, que en su punto más angosto mide 54 kilómetros, transitan cada día un promedio de 144 buques, de los que un 37 % son petroleros; 17 % buques portacontenedores y 13 % graneleros, según datos del informe Revisión del Transporte Marítimo 2025, de ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
Desde la perspectiva de la economía global, pocos lugares tienen la misma importancia estratégica que el estrecho de Ormuz. Es uno de los puntos obligados de paso marítimo más importantes del mundo, que conecta el golfo Pérsico, rico en petróleo, con el resto del mundo.
El estrecho de Ormuz está limitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El canal tiene dos vías marítimas, y cada una mide apenas 3 km.
Aunque Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, es considerada como una vía marítima internacional por la que pueden navegar todos los buques.
El cierre o interrupción en el estrecho restringirá el comercio e impactará en un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial. Especialmente a China, quien hasta ahora ha sido el mayor comprador global de petróleo iraní y mantiene una estrecha relación con Teherán.
Por el reciente conflicto entre Estados Unidos e Israel, tras bombardear Irán el pasado 28 de febrero, algunos transportistas de todo el mundo han emitido alertas de servicio diciendo que han suspendido operaciones en la zona.
A lo largo de los años, el Estrecho de Ormuz ha sido una importante ruta para el comercio, ya que por ahí pasaban cargamentos de cerámicas, marfil, seda y textiles desde China. En la era moderna se transporta petróleo y gas, que en su mayoría es dirigido hacia Asia.
Cabe mencionar que Ormuz es la única salida al mar abierto para las exportaciones de gigantes petroleros como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.
Cabe mencionar que Irán tiene una influencia geográfica dominante sobre el paso de Ormuz, por lo que con frecuencia lo utiliza como una herramienta de presión política frente a sanciones o conflictos militares.
Se estima que por estrecho de Ormuz transitan cada día unos 20 millones de barriles de petróleo.
El nombre proviene de la antigua y próspera ciudad-reino de Ormuz, que fue un centro comercial legendario entre los siglos X y XVII.