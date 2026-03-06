Con armas, droga y chalecos falsos: así cayeron ocho miembros de la Pandilla 18

Un fuerte golpe recibió la Pandilla 18 tras la captura de ocho de sus miembros en el municipio de San Buenaventura, al sur de Tegucigalpa.
La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturó a miembros activos de la Pandilla 18 que fueron sorprendidos realizando cobros extorsivos contra transportistas y pequeños comerciantes de la zona, según informaron las autoridades.
De acuerdo con las investigaciones, los detenidos se dedicaban a la extorsión, planificación de atentados armados, homicidios, tráfico de drogas y desplazamientos forzados.
Entre los capturados están dos presuntos cabecillas de la Pandilla 18, identificados como Maynor Josué Sánchez Baca, alias “El Gringo”, y Francis Adolfo Salgado Laínez, alias “El Guanaco”, quienes supuestamente coordinaban y dirigían las actividades criminales.
Junto a los cabecillas también fueron capturados otros miembros de la Pandilla 18, entre ellos presuntos gatilleros y recolectores de dinero producto de extorsiones.
Los detenidos fueron identificados como Marcos Antonio Gonzales Ordóñez, Josué David Sierra Mondragón y Marvin Josué Murillo Sánchez, además de una menor en conflicto con la ley identificada únicamente como Ruth.
Durante la primera intervención policial, los agentes decomisaron varias armas de fuego, munición de distintos calibres, incluyendo algunas de uso prohibido.
Las autoridades también incautaron dos chalecos antibalas con distintivos falsos similares a los utilizados por la Dipampco, dinero en efectivo presuntamente producto de extorsiones, varios paquetes con supuesta droga, teléfonos celulares y un vehículo tipo turismo.
Los miembros de la estructura criminal tenían varios tatuajes en la espalda, la cara y los brazos. Además, durante la captura se mostraron desafiantes y realizaron señas distintivas de la Pandilla 18.
En una segunda intervención policial se logró la captura de dos miembros adicionales que integraban las estructuras de sicariato y extorsión de esta organización criminal.
Los detenidos fueron identificados como Ricardo Zavala López y Alejandra Anahí Hernández Martínez.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo criminal pretendía establecer operaciones ilícitas en el corredor turístico ubicado al sur de la capital, específicamente entre los municipios de Ojojona, Santa Ana y San Buenaventura.