La sacaron a la fuerza de su casa y la asesinaron: así hallaron el cuerpo de Nahomi

Como Nahomi Azucena Gálvez Ardón fue identificada la joven que fue hallada sin vida en la carretera vieja a Olancho, a la altura de la colonia Sagastume, en las cercanías de la Villa Campesina, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
¿Qué se sabe del crimen de la joven? Según versiones preliminares, la joven habría sido sacada de su casa a la fuerza en horas de la madrugada del pasado miércoles 4 de marzo y posteriormente asesinada.
Así hallaron el cuerpo sin vida de Nahomi, tendido boca arriba y con dos impactos de bala.
La jovencita, al momento en que la sacaron de su vivienda, estaba en pijama; incluso fue hallada con un buzo azul de dibujos animados, una camisa negra y unas crocs rosadas.
Como la víctima fue sacada de su casa en pijama, al momento del hallazgo las autoridades no encontraron ningún documento, por lo que ingresó a la morgue como desconocida.
La zona de la colonia Sagastume donde fue hallada la víctima es una calle de tierra y solitaria.
Se presume que los hombres que la sacaron de su vivienda la llevaron hasta el lugar donde fue hallada y allí le quitaron la vida.
Los familiares lograron identificar a la joven al buscarla en la morgue de Tegucigalpa.
Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el caso y siguen tras la pista de las personas que le quitaron la vida.
En sus redes sociales, la joven se mostraba muy activa compartiendo videos en TikTok y fotografías en Facebook.