La sacaron a la fuerza de su casa y la asesinaron: así hallaron el cuerpo de Nahomi

Nahomi Gálvez supuestamente fue sacada de su vivienda por desconocidos que posteriormente la asesinaron y dejaron su cuerpo en la colonia Sagastume de Tegucigalpa

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 16:33
Como Nahomi Azucena Gálvez Ardón fue identificada la joven que fue hallada sin vida en la carretera vieja a Olancho, a la altura de la colonia Sagastume, en las cercanías de la Villa Campesina, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

 Foto: Redes sociales
¿Qué se sabe del crimen de la joven? Según versiones preliminares, la joven habría sido sacada de su casa a la fuerza en horas de la madrugada del pasado miércoles 4 de marzo y posteriormente asesinada.

 Foto: Redes sociales
Así hallaron el cuerpo sin vida de Nahomi, tendido boca arriba y con dos impactos de bala.

 Foto: Redes sociales
La jovencita, al momento en que la sacaron de su vivienda, estaba en pijama; incluso fue hallada con un buzo azul de dibujos animados, una camisa negra y unas crocs rosadas.

 Foto: Redes sociales
Como la víctima fue sacada de su casa en pijama, al momento del hallazgo las autoridades no encontraron ningún documento, por lo que ingresó a la morgue como desconocida.

 Foto: Redes sociales
La zona de la colonia Sagastume donde fue hallada la víctima es una calle de tierra y solitaria.

 Foto: Redes sociales
Se presume que los hombres que la sacaron de su vivienda la llevaron hasta el lugar donde fue hallada y allí le quitaron la vida.

 Foto: Redes sociales
Los familiares lograron identificar a la joven al buscarla en la morgue de Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el caso y siguen tras la pista de las personas que le quitaron la vida.

 Foto: Redes sociales
En sus redes sociales, la joven se mostraba muy activa compartiendo videos en TikTok y fotografías en Facebook.

 Foto: Redes sociales
