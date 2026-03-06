"Matita", aficionada de la Ultra Fiel asesinada tras un clásico: así la despidieron

Además, compartieron imágenes de cómo le dieron el último adiós, con humo de colores, un par de canciones y sus mantas. “Hoy nos toca despedirte con el corazón lleno de tristeza. Aunque tu paso por la barra fue breve, fue suficiente para dejar una huella profunda en cada uno de nosotros y en todas las personas que tuvimos la dicha de conocerte”, postearon junto a imágenes de su sepelio.