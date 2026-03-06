"Matita", aficionada de la Ultra Fiel asesinada tras un clásico: así la despidieron

María Raquel López Mendoza era conocida entre sus allegados como “Matita” y era identificada como seguidora del club Olimpia e integrante de la barra Ultra Fiel.
La joven fue herida por varios impactos de bala tras salir del clásico Olimpia vs. Marathón.
Se encontraba en las canchas de la colonia 21 de Febrero, en Comayagüela, cuando desconocidos llegaron a dispararle.
La joven, de 27 años de edad, quedó herida junto a uno de sus compañeros. Estuvo interna varios días en el Hospital Escuela, pero posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Tras cometer el hecho, los agresores huyeron a bordo de una camioneta y dejaron a María Raquel López y a su amigo heridos.
Pero en sus últimos momentos, su querida barra Ultra Fiel no la dejó sola y la despidieron con un gran homenaje.
El cielo se pintó de humo azul y rojo durante el sepelio de la joven en los Jardines de San Miguel Arcángel.
“Eterna Matita”, postearon sus compañeros de “Los Invasores” en su cuenta de Facebook. “Hoy nos toca decirte adiós, pero lo hacemos con la certeza de que los lazos que se crean desde el corazón nunca se rompen".
"Descansa en paz, María Raquel. Tu recuerdo vivirá siempre entre nosotros y confiamos en que algún día nos volveremos a encontrar. Los Invasores, tu peña... ¡jamás te olvidará!”, postearon.
Además, compartieron imágenes de cómo le dieron el último adiós, con humo de colores, un par de canciones y sus mantas. “Hoy nos toca despedirte con el corazón lleno de tristeza. Aunque tu paso por la barra fue breve, fue suficiente para dejar una huella profunda en cada uno de nosotros y en todas las personas que tuvimos la dicha de conocerte”, postearon junto a imágenes de su sepelio.