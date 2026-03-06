María López fue asesinada tras llegar de ver un partido del Olimpia en la capital

“Todos llegamos a un estadio con la misma ilusión: ver jugar a nuestro club, alentar esos colores que nos apasionan y vivir esta locura que llevamos en el pecho. Recordemos que, al final del partido, todos tenemos a alguien que nos espera en casa. Nadie merece morir de esta manera. Vivimos por los colores; por eso, dejemos de romantizar el palco del cielo y empecemos a cuidarnos entre nosotros, porque en la grada somos familia", lamentaron. Sus familiares, por su parte, la describieron como una persona que siempre pensaba en los demás, "era sincera, se sacrificaba, incluso donaba sangre seguido".