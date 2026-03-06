  1. Inicio
Fue atacada a disparos: Nahomi Gálvez, joven asesinada en la colonia Sagastume

Luego de dos días de su crimen, finalmente fue reconocido el cuerpo de Nahomi Gálvez, quien fue asesinada de dos disparos en la colonia Sagastume de la capital

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 08:52
Como una joven alegre y amorosa fue identificada Nahomi Gálvez, a quien amigos hoy le dan el último adiós tras ser asesinada el día miércoles en la colonia Sagastume. ¿Qué pasó con ella? Aquí los detalles:

 Foto: Redes sociales
Nahomi Azucena Gálvez fue identificada como la joven asesinada en horas de la madrugada del miércoles -4 de marzo- en la carretera vieja a Olancho, colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina, en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de la víctima fue encontrado tendido boca arriba a un lado de la vía pública, con al menos dos impactos de bala, según el reporte preliminar.

 Foto: Redes sociales
Inicialmente, la joven no portaba documentos personales, por lo que fue ingresada como persona desconocida a la morgue capitalina.

 Foto: Redes sociales
Gálvez vestía una camisa negra, que estaba levantada al momento del hallazgo, pijama azul con dibujos animados y sandalias tipo crocs rosadas.

 Foto: Redes sociales
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para preservar posibles evidencias.

 Foto: Redes sociales
Posteriormente, personal del Ministerio Público y de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver conforme a ley.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicó la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de su muerte.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer el móvil y los responsables del crimen.

 Foto: Redes sociales
Este hecho se suma a la serie de ataques violentos contra mujeres registrados en la capital en los últimos meses.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional y el Ministerio Público han reiterado su compromiso de esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables.

 Foto: Redes sociales
Se espera que en los próximos días se brinde información oficial sobre los avances de las investigaciones y posibles capturas relacionadas con el asesinato de Nahomi Gálvez.

 Foto: Redes sociales
