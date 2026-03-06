Fue atacada a disparos: Nahomi Gálvez, joven asesinada en la colonia Sagastume

Como una joven alegre y amorosa fue identificada Nahomi Gálvez, a quien amigos hoy le dan el último adiós tras ser asesinada el día miércoles en la colonia Sagastume. ¿Qué pasó con ella? Aquí los detalles:
Nahomi Azucena Gálvez fue identificada como la joven asesinada en horas de la madrugada del miércoles -4 de marzo- en la carretera vieja a Olancho, colonia Sagastume, cerca de la Villa Campesina, en Tegucigalpa.
El cuerpo de la víctima fue encontrado tendido boca arriba a un lado de la vía pública, con al menos dos impactos de bala, según el reporte preliminar.
Inicialmente, la joven no portaba documentos personales, por lo que fue ingresada como persona desconocida a la morgue capitalina.
Gálvez vestía una camisa negra, que estaba levantada al momento del hallazgo, pijama azul con dibujos animados y sandalias tipo crocs rosadas.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para preservar posibles evidencias.
Posteriormente, personal del Ministerio Público y de Medicina Forense realizó el levantamiento del cadáver conforme a ley.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicó la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de su muerte.
Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para establecer el móvil y los responsables del crimen.
Este hecho se suma a la serie de ataques violentos contra mujeres registrados en la capital en los últimos meses.
La Policía Nacional y el Ministerio Público han reiterado su compromiso de esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables.
Se espera que en los próximos días se brinde información oficial sobre los avances de las investigaciones y posibles capturas relacionadas con el asesinato de Nahomi Gálvez.