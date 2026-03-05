  1. Inicio
Tomó pastillas abortivas con seis meses de embarazo: mujer fue enviada a prisión

Zelaya se encontraba recibiendo asistencia médica mientras el recién nacido de seis meses estaba debajo de la cama sin vida. La joven fue enviada a prisión

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:54
1 de 10

Una joven identificada como Sara Isabel Zelaya Sánchez, de 24 años, fue capturada luego de que el pasado 23 de febrero presuntamente se provocara un aborto con seis meses de embarazo.

 Foto: Captura de pantalla
2 de 10

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-Niñez) de Danlí, tras una audiencia inicial, logró que un juez dictara auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva.

 Foto: Captura de pantalla
3 de 10

Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue alertada sobre el hallazgo del cadáver de un recién nacido en una cuartería ubicada en un sector de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Danlí, El Paraíso.

 Foto: Captura de pantalla
4 de 10

El portavoz del Ministerio Público, Fernando González, declaró: “Se le supone responsable del delito de aborto de su hijo de seis meses”.

 Foto: Captura de pantalla
5 de 10

Las autoridades verificaron la denuncia y procedieron al levantamiento cadavérico del recién nacido de seis meses.

 Foto: Captura de pantalla
6 de 10

Durante la inspección, las autoridades localizaron un feto sin vida debajo de una cama en la misma vivienda.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Vecinos del sector informaron que en horas de la mañana se escucharon gritos provenientes de la vivienda y, al acercarse, encontraron a Sara Isabel Zelaya Sánchez desnuda y con sangre en las piernas.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

La joven fue trasladada al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, donde una evaluación médica determinó que había ingerido pastillas de una reconocida marca utilizadas para inducir abortos.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Sara Isabel Zelaya Sánchez admitió ante las autoridades que el feto era su hijo y que lo había dejado debajo de la cama.

 Foto: Cortesía
10 de 10

“Ella se tomó dos pastillas abortivas y la evaluación médica arrojó que, producto de estas pastillas, abortó al recién nacido”, dijo el portavoz.

Foto: Captura de pantalla
