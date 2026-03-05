Tomó pastillas abortivas con seis meses de embarazo: mujer fue enviada a prisión

Una joven identificada como Sara Isabel Zelaya Sánchez, de 24 años, fue capturada luego de que el pasado 23 de febrero presuntamente se provocara un aborto con seis meses de embarazo.
La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-Niñez) de Danlí, tras una audiencia inicial, logró que un juez dictara auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva.
Los hechos ocurrieron el 23 de febrero de 2026, cuando la Fiscalía en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), fue alertada sobre el hallazgo del cadáver de un recién nacido en una cuartería ubicada en un sector de la colonia Nueva Esperanza, en el municipio de Danlí, El Paraíso.
El portavoz del Ministerio Público, Fernando González, declaró: “Se le supone responsable del delito de aborto de su hijo de seis meses”.
Las autoridades verificaron la denuncia y procedieron al levantamiento cadavérico del recién nacido de seis meses.
Durante la inspección, las autoridades localizaron un feto sin vida debajo de una cama en la misma vivienda.
Vecinos del sector informaron que en horas de la mañana se escucharon gritos provenientes de la vivienda y, al acercarse, encontraron a Sara Isabel Zelaya Sánchez desnuda y con sangre en las piernas.
La joven fue trasladada al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, donde una evaluación médica determinó que había ingerido pastillas de una reconocida marca utilizadas para inducir abortos.
Sara Isabel Zelaya Sánchez admitió ante las autoridades que el feto era su hijo y que lo había dejado debajo de la cama.
“Ella se tomó dos pastillas abortivas y la evaluación médica arrojó que, producto de estas pastillas, abortó al recién nacido”, dijo el portavoz.